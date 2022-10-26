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В электродепо «Кировское» Самары прибыли еще 5 капитально отремонтированных вагонов метрополитена

26 октября 2022 17:52
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Одновременно на линию выводят 5 поездов. Каждый электропоезд самарского метро сформирован из 4 вагонов.

После полного обновления 5 вагонов МП «Самарский метрополитен» сегодня доставлены в региональную столицу. Минувшим летом для производства капительного ремонта подвижной состав  был направлен в Санкт-Петербург, где специалистами завода «Метровагонмаш» выполнены все необходимые работы. Такую возможность обеспечила реализация государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области».

Одновременно на линию выводят 5 поездов. Каждый электропоезд самарского метро сформирован из 4 вагонов. Попеременно включаются в работу и другие поезда. В графике обязательно учитывается необходимость техобслуживания, текущего ремонта, прохождения ТО, санитарного содержания подвижного состава и т. п.

«В этом году заканчивался срок эксплуатации этих 5 вагонов. Поэтому мы заблаговременно позаботились о капитально-восстановительном ремонте, после которого как минимум еще 15 лет вагоны будут курсировать по «ветке» метрополитена, – пояснил начальник электродепо «Кировское» Дмитрий Андреев. – Их полностью привели в порядок и переоснастили. Они имеют эстетичный внешний облик в волжской стилистике и, конечно, современное оборудование – это касается, прежде всего, механического. Заменены колесные пары, тележки. Также по-новому выглядят теперь салоны. Они с новыми поручнями, полами, окнами, обшивкой, ярким светодиодным освещением, удобными сиденьями. Для маломобильных граждан предусмотрены специально отведенные места в каждом вагоне. Поэтому пассажиры будут совершать поездки в более комфортных условиях. Для повышения безопасности перевозок дополнительно смонтированы современные системы видеонаблюдения и пожаротушения. Повышенное внимание уделили и системе приточной вентиляции. Кроме того, в межвагонных пространствах установлены предохранительные устройства – перегородки для исключения вероятности падения пассажиров между вагонами состава. Эти и другие работы в рамках капремонта согласно заключенным контрактам производятся на протяжении нескольких лет – новый подвижной состав постепенно вытесняет устаревший».

Вагоны перемещались до завода и обратно «своим ходом» (на своих осях и колесных парах). Сначала с территории электродепо «Кировское» с помощью локомотивной тяги вагоны вышли на пути Куйбышевской железной дороги, а затем со станции «Безымянка» в «окружении» вагонов прикрытия следовали до станции прибытия – до Северной столицы.  Аналогичным способом – в обратном направлении, благодаря тому, что ширина железнодорожной рельсовой колеи идентична ширине колеи метрополитена. Таким образом, доставка осуществлялась так же, как обычно возят любые пассажирские вагоны.

В ближайшее время специалисты перейдут к пусконаладке.

 «На этот процесс мы отводим порядка двух недель, после чего организуем обкатку. Как правило, она проходит в ночное время, чтобы не мешать движению других поездов, когда метрополитен открыт для пассажиров. Обкатка позволяет выявить недочеты и отработать замечания. И только после этого состав направляется для постоянной работы на линии метрополитена», – добавил Дмитрий Андреев.

Сейчас в распоряжении МП «Самарский метрополитен» находится подвижной состав, начиная с 1987 года выпуска и заканчивая 2020 годом выпуска. Еще не обновленные вагоны метро, которые вскоре достигнут предельных величин в части пробега («накатают» порядка 2 миллионов километров), планируется отправить на капремонт в течение 2023 и 2024 годов. А с 2020 по 2022 годы преобразились 26 вагонов. С таким результатом город отметит предстоящий юбилей – 35-летие самарского метрополитена, самого экологичного и скоростного вида общественного транспорта. После ввода в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов по «ветке» сократится до 7-8 минут.

Сотрудники метрополитена просят граждан не оставлять после поездок мусор, не портить внутренние поверхности и кузова вагонов и в целом бережно относиться к подвижному составу.

 

Фото:   администрация Самары

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