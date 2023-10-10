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В Чапаевске появится производство оборудования для нефтяных скважин

10 октября 2023 14:30
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В Чапаевске построят производство оборудования для нефтяных скважин

Подписано трехстороннее инвестиционное соглашение о создании нового производства на территории опережающего развития «Чапаевск». Свои подписи под ним поставили министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, инвестор и глава администрации города Александр Кузнецов. Инициатор проекта намерен запустить в Чапаевске производство оборудования для нефтяных скважин. Будущее предприятие заместит импортное оборудование и восполнит дефицит деталей, возникший из-за введения санкций.

Повышение инвестиционной привлекательности региона, создание комфортных условий для бизнеса – ключевые направления в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. «Механизмом привлечения инвестиций является выделение территорий опережающего развития (ТОР). В них для инвесторов создается особый налоговый режим. Кроме Тольятти, удалось добиться создания такой площадки в Чапаевске. Еще недавно там была большой проблемой суточная миграция. ТОР создали, работодатели пришли, и теперь возможностей для трудоустройства в городе существенно больше», - отмечал в своем Послании Глава региона.

Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено почти 30 млн рублей.

«Темпы развития делового климата в Самарской области опережают средние значения в ПФО и стране в целом. По итогам 2022 года инвестиции в основной капитал в регионе составили почти 450 млрд рублей, - акцентировал Дмитрий Богданов. - Каждому инвестору мы предоставляем возможность выбрать инвестплощадку, специальный налоговый режим, подобрать необходимые инструменты поддержки. Инвесторы ценят наш подход и выбирают Самарскую область для реализации своих проектов».

В настоящее время в федеральный реестр включены 12 резидентов ТОР «Чапаевск», которые уже инвестировали 4 млрд рублей и создали более 1,5 тыс. рабочих мест.

В Самарской области также действует ТОР «Тольятти». В настоящее время в федеральный реестр включены 65 резидентов тольяттинской ТОР. Они уже инвестировали в свои проекты 29,2 млрд рублей и создали 9200 рабочих мест.

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