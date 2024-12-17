В Чапаевске построят производство полимербетонных изделий

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Территория опережающего развития «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. Соглашение с инвестором подписали врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов и глава Чапаевска Александр Кузнецов. Компания-инициатор намерена построить производственный комплекс по выпуску полимербетонных изделий системы водоотведения и изделий для агропромышленного комплекса.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в свое развитие, а значит - в развитие Самарской области. «Нам нужно выполнить поставленную Президентом задачу и обеспечить к 2030 году рост инвестиционной активности не менее чем на 60% по сравнению с предыдущим периодом. Всего за ближайшие 5 лет планируем привлечь до 4 трлн рублей инвестиций в регион», - отмечал ранее губернатор.

На будущем предприятии в Чапаевске будет создано более 20 высокотехнологичных рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект превышает 100 млн рублей.

«Сопроводим проект и предусмотрим возможность его реализации на площадке индустриального парка «Чапаевск», - акцентировал Дмитрий Богданов. - Всегда активно поддерживаем инвесторов Самарской области и рады, что можем предложить инвесторам самые эффективные инструменты для развития».

Вместе с новым проектом резидентами ТОР «Чапаевск» являются 10 компаний, которые уже инвестировали более 6,5 млрд рублей, создано более 3 тыс. новых рабочих мест и выплачено 400 млн рублей налогов.

Резидентами тольяттинской ТОР являются 68 компаний. Они уже создали более 10 тыс. рабочих мест, вложили в свои проекты свыше 34 млрд рублей и выплатили 3,8 млрд рублей налогов.

Поддержка бизнеса в Самарской области осуществляется в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области