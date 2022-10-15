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В ближайшее время не стоит ожидать сильных колебаний курса валют и резкого ослабления рубля. Для таких изменений сейчас нет никаких предпосылок. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он дал свой прогноз по ситуации с курсом валют.

Резкое изменение курса валют не грозит по той простой причине, что принципиально ситуация не меняется, объяснил экономист.

«Сейчас курсовое соотношение доллара и евро определяется торговым балансом — соотношением экспорта и импорта. Импорт в Россию упал, сейчас часть импорта, который шел из Западной Европы, поменялась на импорт европейских товаров, но через другие маршруты, на так называемый параллельный импорт. Хотя по мере роста импорта рубль будет слабеть, но не радикально. Будет слабеть просто за счет роста спроса со стороны импортеров», — сказал Владимир Григорьев.