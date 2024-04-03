Я нашел ошибку
Главные новости:
2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества Беларуси и России.
В ИК-28 УФСИН СО прошел День единения народов
Универсиада по компьютерным играм прошла в Самарском регионе впервые. За победу сражались 14 сборных из 12 самарских вузов.
Сборная Политеха выиграла областной турнир по киберспорту
Будьте внимательны и осторожны!
3 апреля уровень воды на реке Чапаевка у села Подъем-Михайловка приближается к опасной отметке 920 см
Оборудование позволяет выявлять заболевания верхнего и нижнего отделов желудочно-кишечного тракта.
Пациенты Самарской поликлиники №10 проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Масштабный проект, реализуемый «РКС-Самара» призван улучшить качество водоснабжения Куйбышевского района, поселка «Волгарь», «Южного города».
Прошли под рекой: специалисты «РКС-Самара» завершили прокладку почти двух километров труб под дном реки Самара
Среди юношей и девушек до 18 лет.
В Самаре прошли областные соревнования по дзюдо памяти заслуженного тренера России Павла Иванникова
Многие годы Владимир Гальченко является ведущим артистом театра, он постоянно занят в текущем репертуаре, у него яркие незабываемые роли, он пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Артисту Самарского театра драмы Владимиру Гальченко присвоено почётное звание «Народный артист Российской Федерации»
Производитель филамента запустил в эксплуатацию новую производственную линию, которая на сегодняшний день является единственной в России.
В Безенчукском районе расширяется уникальное производство
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.53
0.24
EUR 99.41
-0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
В Сызрани прошли соревнования по синхронному катанию на коньках
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Безенчукском районе расширяется уникальное производство

3 апреля 2024 14:19
119
Производитель филамента запустил в эксплуатацию новую производственную линию, которая на сегодняшний день является единственной в России.

В Безенчукском районе производитель филамента запустил в эксплуатацию новую производственную линию, которая на сегодняшний день является единственной в России. Это позволит увеличить производство уникальной и востребованной продукции в 10 раз - до 70 кг в час. В два раза будет увеличено количество сотрудников предприятия, которые теперь будут трудиться в 2 смены.

В прошлом году на агровытсавке, которая традиционно проходит в поселке Усть-Кинельский, отец и сын Конаковы рассказали Губернатору Дмитрию Азарову о производстве филамента (нитей для 3D-принтеров) в Безенчуке.

Начиналось все пять лет назад. Тогда безенчукские «Кулибины» сами собрали свой первый станок по производству филамента. Потом Конаковы делали маленькие детали для бытового использования. Сегодня безенчукская компания «Star Plast» входит в десятку лучших в России по качеству и количеству производимой продукции.

В прошлом году на семейном предприятии Конаковых объемы производства уже увеличили в разы. Заказы начали поступать как от частных лиц, так и крупных производителей сельхозтехники, пищевого оборудования, вооружения. Расширилась и география поставок не только по России, но и в ближнее зарубежье (Белоруссия, Казахстан).

Помимо изготовления 3D-нитей, предприятие помогает бойцам в зоне СВО. В частности, тут изготавливают тубусы для хранения ампул со шприцами. В критической ситуации такие тубусы дают возможность сразу же применить медикаменты и дождаться профессиональной помощи. Кроме того, пластик, изготовленный на Star Plast, используется при производстве дронов.

В планах Юрия и Александра Конаковых дальнейшее расширение производства – закупка нового оборудования, которое позволит изготавливать детали для сельхозмашин, медицинского оборудования и еще увеличить производство филамента, потребность в котором с каждым днем только возрастает.

«Мы только в начале пути. Будем расширяться. Сейчас наша основная задача – увеличить производство филамента. Скоро в цех упаковки поступит дополнительное оборудование для автоматической упаковки наших изделий, будем вакуумировать в термоплёнку. Также разработали ЧПУ-станок для плазменной резки металла, и закупаем комплектующие детали для лазерного оборудования, – делится своими планами на будущее основатель компании Юрий Конаков. – По многочисленным просьбам от аграриев начинаем изготавливать станок ЧПУ-плазморез, который сможет резать металл толщиной до 35 мм. Он просто необходим при изготовлении как запчастей для с/х машин, так и для фланцев, по запросу от коммунальных служб. Для аграриев наш завод будет просто спасением, поскольку можно будет заказать те запчасти, которые невозможно приобрести из-за введенных санкций. К примеру, в Самарском НИИСХ и Поволжском НИИСС с помощью нашей продукции смогли вернуть к жизни малогабаритную технику для применения на опытных делянках – небольшие комбайны с узкой жаткой для зерновых применяются на полях институтов, где идут исследования. Так что будем помогать обеспечивать технологическую безопасность страны!»

В ближайшее время заместителю генерального директора, технологу предприятия, а по совместительству и сыну основателя компании Александру Конакову предстоит поездка в Китай. «Для производства филамента нужен экструзивный пластик. Мы его закупали у посредников, а сейчас, когда производство расширяется, чтобы сократить собственные расходы, планируем закупку пластика напрямую от производителя. Мы уже делаем трехцветный полимер, то есть пруток в разрезе имеет три цвета, это наша гордость, таких в России ни у кого больше нет. Дальше мы уже ограничены только своей фантазией. Уверен, наш завод будет развиваться и станет одним из знаковых в губернии», - говорит Александр Конаков.

 

Фото предоставлено ООО «Star Plast»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
3 апреля 2024  12:28
Самарский губернатор встретился с главой ЛНР
170
На оперативном совещании обсудили планы проведения предстоящих субботников и работ по благоустройству.
2 апреля 2024  14:57
Паводковую ситуацию и старт работ по благоустройству обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
457
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
2 апреля 2024  13:18
Дмитрий Азаров встретился с ветеранами СВО и членами семей военнослужащих
319
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1 апреля 2024  12:03
В Самаре движение по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с улицей Карла Маркса организуют по временной схеме
1577
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
1 апреля 2024  11:11
Продлено действие «пакетных» предложений по оплате проезда в общественном транспорте Самары
419
Весь список