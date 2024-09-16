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В августе на рынке труда Самарской области продолжился дефицит кадров

16 сентября 2024 10:30
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В августе на рынке труда Самарской области продолжился дефицит кадров

По данным hh.ru, на одну вакансию работодателя приходится 3,6 резюме. При этом нормой считается 4 – 8 резюме на вакансию. Всего компании разместили больше 34 тыс. предложений о работе.

Топ-5 самых дефицитных профессий

Наиболее острый дефицит наблюдается в сфере «Розничной торговли». Здесь конкуренция находится на уровне 1,2 резюме на место. По сравнению с августом прошлого года количество вакансий в этой области выросло на 10%, а медианная зарплата - с 33,3 тыс. до 44,5 тыс. рублей. Однако рост зарплат не повлиял на интерес соискателей: активность уменьшилась на 17% г/г.

На втором месте по дефициту специалисты из «Медицины, фармацевтики». Здесь конкуренция - на уровне 1,8 резюме на вакансию. Работодатели разместили почти 2 тыс. предложений в августе и подняли оплату: за год медианная зарплата выросла почти на 10 тыс. (до 50 тыс. рублей).

Третью строчку «дефицитного списка» занял «Рабочий персонал» - конкуренция 2,5 резюме на вакансию. Рост популярности рабочих профессий и повышение заработных плат с 60 тыс. до 82,4 тыс. рублей г/г благоприятно повлияли на соискателей: количество резюме выросло на 39% г/г. При этом сами жители Самарской области запрашивают более меньшую оплату – 68 тыс. рублей. Однако несмотря на разницу в суммах в пользу соискателей, «синие воротнички» остаются в дефиците на рынке труда.

Следом идут специалисты из «Автомобильного бизнеса». Здесь конкуренция составляет 2,8 резюме на место. Стоит отметить, что интерес жителей Самарской области к этой сфере в августе значительно увеличился по сравнению с августом 2023 года – количество резюме выросло на 75%. Развитие автомобильного сектора, открытие дилерских центров и рост медианных заработных плат (с 55,2 тыс. до 89 тыс. рублей) благоприятно повлияли на соискательский интерес. Однако сфера продолжает испытывать дефицит персонала.

Закрывают топ-5 областей с наибольшим дефицитом кадров в августе «Продажи, обслуживание клиентов». Конкуренция среди специалистов этой сферы – 3 человека на вакансию. При этом количество резюме в три раза больше объема предложений работодателей и составляет 21,6 тыс. штук. Одна из причин дефицита кадров в этой сфере – зарплаты. Соискатели готовы получать не менее 60 тыс. рублей, т.е. на уровне медианной зарплаты всего региона, однако работодатели предлагают чуть меньше - 54,6 тыс. рублей.

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