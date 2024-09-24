В августе 2024 года Китай почти вдвое нарастил поставки пива в Россию

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Пенное из Поднебесной за месяц ввезли в страну на $3,2 млн.

Это, с одной стороны, рекордный показатель за все время учета поставок, с другой – почти в два раза больший объем, чем в августе 2023 года.

За месяц динамика составила 8,7%.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на китайскую таможенную службу, в пивном экспорте из Китая Россия заняла третье место против пятого, которое занимала год назад. Лидерами сбыта же стали Австралия и Гонконг.

При этом увеличивается и объем поставок пива из России в Китай. За восемь месяцев 2024 года из страны вывезено пива на $17,9 млн. Это в 1,8 раз больше, чем было в аналогичный период 2023 года. Тогда сумма составляла $16,1 млн.

Как рассказывал OBOZ.INFO, с 1 сентября в России прогнозировали серьезное подорожание пива.