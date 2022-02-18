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В 7 раз выросла чистая прибыль резидентов индустриальных парков Самарской области

18 февраля 2022 12:17
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В 7 раз выросла чистая прибыль резидентов индустриальных парков Самарской области

На сегодняшний день в губернии функционируют четыре индустриальных парка: в Чапаевске, Новосемейкино и два — близ села Преображенка. Управляет территориями АО «Промпарки».

Индустриальные парки — это площадки с развитой транспортной инфраструктурой, обеспеченные инженерными сетями и коммуникациями. Здесь инвесторы могут также воспользоваться всеми налоговыми льготами и преференциями.

Немалое преимущество – административная поддержка и сопровождение проектов резидентов промпарков. Кроме того, по договоренности с инвестором, промпарки готовы взять на себя строительство производственных зданий «под ключ».

Индустриальные парки содействуют активному росту экономики. Чистая прибыль компаний-резидентов за 2021 год выросла более чем в семь раз, пишет Обозрение.

«В минувшем году дополнительный объем налоговых поступлений от предприятий, ведущих свою деятельность на площадках промпарков, составил более 300 миллионов рублей», — сообщил министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Значительно вырос и интерес инвесторов к индустриальным площадкам. Производственная площадка промпарка в Новосемейкино уже заполнена – здесь будет построен логистический центр крупнейшего онлайн-ритейлера страны Wildberries на 5 000 рабочих мест, который позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков.

С одним из инвесторов достигнуты договоренности о возведении на той же площадке второго крупного логистического центра на 2700 рабочих мест. Всей необходимой инфраструктурой эти площадки будут обеспечены.

Динамично развивается индустриальный парк «Преображенка-2». Здесь планируют построить логистический центр крупного сетевого ритейлера на 1320 рабочих мест, компании по обслуживанию грузовых автомобилей (100 рабочих мест).

Под эти и перспективные проекты руководство «Промпарков» строит дороги, сети водоснабжения, ливневой и бытовой канализации.

На площадке первой «Преображенки» в этом году начнется реализация двух крупных проектов – центра по предоставлению сервисных услуг для сельскохозяйственной техники (50 рабочих мест, 190 млн рублей инвестиций) и производства строительных и отделочных материалов из стали и алюминия. Это 300 рабочих мест и миллиард рублей инвестиций.

Большие перспективы развития у индустриального парка «Чапаевск». Преимущества этой площадки уже оценили по достоинству четыре резидента, одним из которых стал логистический центр компании ОZON c объемом инвестиций порядка 4 млрд рублей.

В текущем году здесь начнут развивать бизнес два новых инвестора – компания по производству складского оборудования и типография. Общий объем инвестиций составит свыше 400 миллионов рублей.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов на совещании с руководством министерства экономического развития и инвестиций региона, министерства финансов и АО «Промпарки» подчеркнул важность создания благоприятных условий для успешной реализации новых бизнес-идей и проектов, развития промышленного потенциала Самарской области.

Он отметил, что средства на создание инфраструктуры индустриальных парков предусмотрены в бюджете Самарской области. Они возвратятся в бюджет в виде налогов.

В завершение встречи первый вице-губернатор поручил участникам подобрать земельные участки для создания новых индустриальных площадок.

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