В 2024 году россияне купили на 9% электронной техники меньше

Т-Рассрочка — сервис для оформления рассрочек и кредитов покупателям — в рамках аналитического проекта T-Data проанализировала динамику продаж электронной техники в 2023—2024 годах и клиентское поведение при выборе товаров этой категории.
Основные выводы:
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Рассрочки и Т-Банка, совершенных в январе — октябре 2023 — январе — октябре 2024 года, а также на результатах опроса россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны.
Главными критериями при выборе электронной техники стали соотношение цены и качества, стоимость товара и функциональность. Эти факторы отметили в качестве важных 72%, 68% и 65% опрошенных соответственно. При этом отзывы в интернете (54%) имеют большее значение, чем советы родных, друзей и знакомых (26%) и даже личный опыт использования (40%). Для 27% опрошенных при выборе электронной техники важна возможность приобрести товар в рассрочку.
Более трети респондентов (34%) в 2024 году поменяли свои привычки при выборе электронной техники. 73% из них стали приобретать электронную технику только в случае необходимости (поломки старой или отсутствия нужных функций). А для 61% респондентов функциональность вышла на первый план по сравнению с дизайном.
Переплачивать за бренд готовы 20% респондентов. Среди тех, кто обращает внимание на узнаваемость бренда и дизайн, больше всего молодых людей до 25 лет. Внешний вид электронной техники имеет решающее значение для 66% респондентов до 25 лет, а бренд производителя — для 55%.
В январе — октябре 2024 года спрос россиян на электронную технику оказался на 9% ниже, чем годом ранее. Это произошло на фоне повышения средних чеков на товары этой категории на 8% — с 7 278 до 7 879.
Чаще всего в 2024 году покупали наушники, смартфоны/телефоны и компьютерные мыши. Они встречаются в 7%, 6% и 5% чеков соответственно. При этом цены на компьютерные мыши и наушники в 2024 году выросли в годовом выражении на 23% и 9% соответственно, а смартфоны и телефоны, наоборот, подешевели на 8%. Сильнее всего за год подорожали клавиатуры — на 24%.
Самые большие траты в категории электронной техники в январе — октябре 2024 года приходились на самые дорогие товары: смартфоны/телефоны (14% общего оборота электронной техники), ноутбуки (9%), телевизоры (6%).
В январе — октябре 2024 года средний чек одобренных рассрочек на покупку электронной техники вырос в годовом выражении на 36%. Самый большой прирост показателя год к году наблюдался в мае – на 60%.
Смартфоны и телефоны стали лидерами и среди товаров, на которые оформляются рассрочки. На них приходится 60% поданных заявок в категории электронной техники. При этом стали чаще покупать ноутбуки в рассрочку — доля таких заявок выросла в годовом выражении на четверть — до 17%.
При этом осенью 2024 года россияне начали чаще оформлять рассрочки на более длительный период. Так, в октябре резко подскочил спрос на рассрочки на максимальный срок — 24 месяца. Их доля выросла до рекордного 21% с 7% в сентябре. Рост случился за счет сокращения доли рассрочек на минимальный срок в 6 месяцев с 19 до 6%. Самым популярным сроком при этом остается 12 месяцев — в среднем 86% от всех рассрочек.
Средняя стоимость смартфона/телефона при оплате картой в январе — октябре 2024 года составила 11 218 , в то время как средний чек рассрочки на покупку смартфона/телефона в этот же период достиг 111 314 . За год этот показатель вырос на 54%.
При этом если при оплате картой россияне в среднем тратили на ноутбук 34 698 ₽ (больше, чем на смартфон/телефон), то при покупке в рассрочку средняя стоимость ноутбуков оказалась, наоборот, ниже. Она составила 103 843 , что на 31% выше, чем годом ранее.
Средняя стоимость телевизора при покупке картой составила 23 350 ₽, а в рассрочку — 49 895 (+12% за год).