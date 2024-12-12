В 2024 году россияне купили на 9% электронной техники меньше

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Т-Рассрочка — сервис для оформления рассрочек и кредитов покупателям — в рамках аналитического проекта T-Data проанализировала динамику продаж электронной техники в 2023—2024 годах и клиентское поведение при выборе товаров этой категории.

Основные выводы:

В январе-октябре 2024 года россияне купили на 9% меньше электронной техники, чем годом ранее. Средний чек при этом вырос на 8%.

Чаще всего в 2024 году россияне покупали наушники, смартфоны и компьютерные мыши.

Сильнее всего среди электронной техники за год подорожали клавиатуры и компьютерные мыши — на 24 и 23% соответственно.

В рассрочку чаще всего приобретают смартфоны и телефоны — 60% заявок. При этом в рассрочку покупают смартфоны в 10 раз дороже, чем при оплате картой.

За год средний чек по одобренным рассрочкам на электронную технику увеличился на 36%.

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Рассрочки и Т-Банка, совершенных в январе — октябре 2023 — январе — октябре 2024 года, а также на результатах опроса россиян старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны.

На что россияне обращают внимание при выборе электронной техники

Главными критериями при выборе электронной техники стали соотношение цены и качества, стоимость товара и функциональность. Эти факторы отметили в качестве важных 72%, 68% и 65% опрошенных соответственно. При этом отзывы в интернете (54%) имеют большее значение, чем советы родных, друзей и знакомых (26%) и даже личный опыт использования (40%). Для 27% опрошенных при выборе электронной техники важна возможность приобрести товар в рассрочку.

Более трети респондентов (34%) в 2024 году поменяли свои привычки при выборе электронной техники. 73% из них стали приобретать электронную технику только в случае необходимости (поломки старой или отсутствия нужных функций). А для 61% респондентов функциональность вышла на первый план по сравнению с дизайном.

Переплачивать за бренд готовы 20% респондентов. Среди тех, кто обращает внимание на узнаваемость бренда и дизайн, больше всего молодых людей до 25 лет. Внешний вид электронной техники имеет решающее значение для 66% респондентов до 25 лет, а бренд производителя — для 55%.

Что из электронной техники россияне покупают чаще

В январе — октябре 2024 года спрос россиян на электронную технику оказался на 9% ниже, чем годом ранее. Это произошло на фоне повышения средних чеков на товары этой категории на 8% — с 7 278 до 7 879.

Чаще всего в 2024 году покупали наушники, смартфоны/телефоны и компьютерные мыши. Они встречаются в 7%, 6% и 5% чеков соответственно. При этом цены на компьютерные мыши и наушники в 2024 году выросли в годовом выражении на 23% и 9% соответственно, а смартфоны и телефоны, наоборот, подешевели на 8%. Сильнее всего за год подорожали клавиатуры — на 24%.

Самые большие траты в категории электронной техники в январе — октябре 2024 года приходились на самые дорогие товары: смартфоны/телефоны (14% общего оборота электронной техники), ноутбуки (9%), телевизоры (6%).

Как россияне покупают электронную технику в рассрочку

В январе — октябре 2024 года средний чек одобренных рассрочек на покупку электронной техники вырос в годовом выражении на 36%. Самый большой прирост показателя год к году наблюдался в мае – на 60%.

Смартфоны и телефоны стали лидерами и среди товаров, на которые оформляются рассрочки. На них приходится 60% поданных заявок в категории электронной техники. При этом стали чаще покупать ноутбуки в рассрочку — доля таких заявок выросла в годовом выражении на четверть — до 17%.

При этом осенью 2024 года россияне начали чаще оформлять рассрочки на более длительный период. Так, в октябре резко подскочил спрос на рассрочки на максимальный срок — 24 месяца. Их доля выросла до рекордного 21% с 7% в сентябре. Рост случился за счет сокращения доли рассрочек на минимальный срок в 6 месяцев с 19 до 6%. Самым популярным сроком при этом остается 12 месяцев — в среднем 86% от всех рассрочек.

Оплата в рассрочку позволяет выбирать более дорогую электронную технику

Средняя стоимость смартфона/телефона при оплате картой в январе — октябре 2024 года составила 11 218 , в то время как средний чек рассрочки на покупку смартфона/телефона в этот же период достиг 111 314 . За год этот показатель вырос на 54%.

При этом если при оплате картой россияне в среднем тратили на ноутбук 34 698 ₽ (больше, чем на смартфон/телефон), то при покупке в рассрочку средняя стоимость ноутбуков оказалась, наоборот, ниже. Она составила 103 843 , что на 31% выше, чем годом ранее.

Средняя стоимость телевизора при покупке картой составила 23 350 ₽, а в рассрочку — 49 895 (+12% за год).