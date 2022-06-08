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В 2022 году в Самарской области будут введены в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения

8 июня 2022 10:40
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В 2022 году в Самарской области будут введены в эксплуатацию 7 объектов водоснабжения

В Самарской области в 2022 году в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» будет завершено строительство 7 объектов водоснабжения. Доступ к качественной питьевой воде получат жители Большеглушицкого, Кошкинского, Красноармейского, Безенчукского и Нефтегорского районов.

В этом году в Самарской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» запланирован большой объем работ. Строительно-монтажные работы будут осуществляться на 13 объектах водоснабжения – кроме 7 объектов, ввод в эксплуатацию которых произойдет уже в этом году, работы начнутся на 8 новых объектах. Общее бюджетное финансирование, выделенное на эти цели, составляет 1,5 млрд рублей. В результате в 2022 году доля жителей региона, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения достигнет 88,7%, что полностью соответствует целевым показателям проекта», – отметила Дина Сафиуллина, руководитель Проектной дирекции Минстроя РФ.

В 2022 году начнется реализация таких объектов, как строительство подающего центрального водопровода в селе Кулешовка муниципального района Нефтегорский, водопровода от отвода Красноармейского группового водопровода на поселок Чапаевский до села Колывань (с отводом на село Каменный Брод), реконструкция второго этапа водозабора и системы водоснабжения в селе Екатериновка, водозабора и системы водоснабжения в селе Натальино – оба объекта в Безенчукском районе. 

Кроме того, будут организованы работы по строительству водозабора с водоводом в районном центре Елховка, по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, а также системы водоснабжения в селе Студенцы Хворостянского района.

По планам водозабор с водопроводом в селе Орловка м.р. Кошкинский будут введены в эксплуатацию до конца сентября 2022 года. К настоящему моменту техническая готовность объекта составляет 78%. По итогам завершения работ более 1,1 тысячи жителей села Орловка будут иметь доступ к качественной питьевой воде, соответствующей нормативам.

К настоящему моменту в селе Орловка уже выполнена укладка трубопровода длиной 11,24 км, устройство 92 колодцев из сборного железобетона, поставка комплектной трансформаторной подстанции, 3 водонапорных башен, насосных агрегатов насосной станция II подъема, станции очистки воды – 1 комплекс, а также 1 дренажной емкости V=50 м3 и 1 емкости промывной воды V=50 м.

 

Плюс ко всему на 90% выполнены работы по ограждению, котлованы путем откачки освобождены от грунтовых вод, а фундамент второй водонапорной башни подготовлен к бетонированию.

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