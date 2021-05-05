В 2021 году региональное минэкономразвития направит 80 млн рублей на реализацию проектов СОНКО

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11 мая министерство экономического развития и инвестиций запускает очередной региональный конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемый в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составил 80 млн рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей.

«Такое внимание руководства создает возможности для региона по инновационному решению социальных вопросов, позволяет формировать и тиражировать новые практики. Помогает активным гражданам вносить свой вклад в социальное развитие области, опираясь на ресурсы некоммерческого сектора», — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Именно на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение социальных вопросов с применением проектных практик и инициатив направлено ежегодное проведение регионального конкурса социальных проектов некоммерческих организаций.

С подробной информацией о всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/Uf7AU.

Также на сайте министерства можно оформить заявку на участие. В рамках данных направлений приветствуется внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.

С использованием современных информационных технологий планируется проведение онлайн-консультаций для потенциальных участников конкурса. Министерством запланировано 5 таких консультаций начиная с 14 мая.

С графиком консультаций по вопросам участия в конкурсе социальных проектов СОНКО Самарской области 2021 можно ознакомиться на сайте министерства.