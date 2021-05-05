В 2021 году региональное минэкономразвития направит 80 млн рублей на реализацию проектов СОНКО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он будет проходить с 5 по 8 мая. Задача фестиваля – сформировать у подрастающего поколения образ современного героя.
Сегодня стартовал первый Российский молодежный фестиваль кино и интернет-контента «Герои большой страны»
В них примут участие 10 юношеских команд.
В Самаре пройдут всероссийские соревнования по хоккею «Кубок Владислава Третьяка»
На военно-историческую тематику, приуроченная к годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В Приволжском федеральном округе пройдет синхронная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области сохраниться сильный ветер
При повышенном уровне пожарной опасности возрастает риск природных пожаров.
В Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов 4 класс
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Самарец избивший подростка в лифте жилого дома заключен под стражу
В целом в 2019-2020 годах Самарский филиал ООО «ЕЭС-Гарант» реализовал четыре проекта по модернизации уличного освещения.
«ЕЭС-Гарант» оценил эффективность проектов в Богатом и Екатериновке
Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках
Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.26
0.41
EUR 90.45
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Струковском парке прошел первый молодежный фестиваль #МирТрудМай
В Самаре состоятся соревнования по конному спорту конкуру
В Самарской области состоится фестиваль «Пасхальная Богатырская Силушка»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В 2021 году региональное минэкономразвития направит 80 млн рублей на реализацию проектов СОНКО

5 мая 2021 12:11
137
В 2021 году региональное минэкономразвития направит 80 млн рублей на реализацию проектов СОНКО

11 мая министерство экономического развития и инвестиций запускает очередной региональный конкурс социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемый в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова существенно увеличен общий объем средств, выделяемых на региональный конкурс социальных проектов. В текущем году грантовый фонд составил 80 млн рублей с учетом софинансирования со стороны Фонда президентских грантов. Этот формат взаимодействия с общероссийским оператором применяется впервые. Формат конкурса позволяет поддерживать проекты длительностью до 18 месяцев. В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн рублей.

«Такое внимание руководства создает возможности для региона по инновационному решению социальных вопросов, позволяет формировать и тиражировать новые практики. Помогает активным гражданам вносить свой вклад в социальное развитие области, опираясь на ресурсы некоммерческого сектора», — комментирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Именно на вовлечение активных граждан и некоммерческих организаций в решение социальных вопросов с применением проектных практик и инициатив направлено ежегодное проведение регионального конкурса социальных проектов некоммерческих организаций.

С подробной информацией о всех направлениях деятельности, для которых предусмотрены гранты, можно ознакомиться по ссылке https://clck.ru/Uf7AU.

Также на сайте министерства можно оформить заявку на участие. В рамках данных направлений приветствуется внедрение инновационных механизмов и принципов в традиционные форматы работы, масштабирование успешных социальных технологий.

С использованием современных информационных технологий планируется проведение онлайн-консультаций для потенциальных участников конкурса. Министерством запланировано 5 таких консультаций начиная с 14 мая.

С графиком консультаций по вопросам участия в конкурсе социальных проектов СОНКО Самарской области 2021 можно ознакомиться на сайте министерства.

Теги: минэкономразвития СОНКО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей. 
04 мая 2021, 15:25
80 млн рублей выделят в регионе для реализации проектов СОНКО в 2021 году
В текущем году максимальный размер поддержки одного проекта вырос до 2 млн. рублей.  Бизнес
454
В центре внимания
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
5 мая 2021  13:26
За сутки в Самарской области 95 человек заболели коронавирусом, 15 умерли
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
148
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
5 мая 2021  13:04
В Ленинском районе Самары в этом году благоустроят 8 дворовых территорий
Благоустройство
125
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
5 мая 2021  12:39
Желтый уровень опасности: в Самарской области заморозки после тепла
Происшествия
251
А также ход реализации нацпроектов, подготовку к праздничным торжествам в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и другие вопросы.
4 мая 2021  21:18
На заседании облправительства  обсудили оперативную обстановку в регионе
Общество
403
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
4 мая 2021  13:51
Еще 10 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
422
Весь список