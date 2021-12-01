«Уважаемый Президент, помогите, пожалуйста! Нас выселяют из собственных квартир»

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Жители Самары записали видеообращение к Президенту России с просьбой оказать содействие в решение проблемы с выселением из собственных квартир на улице Революционная 148А.

Обманутые дольщики эмоционально делятся своими видениями проблемы и считают, что в данном случае только Владимир Путин способен им помочь.

На видеоролике представлены разные судьбы и истории: к президенту обращаются и пенсионеры, и молодожёны, и семья работников ковидного центра. А одна из участниц и вовсе со слезами на глазах рассказывает, что её, беременную, выселяют на улицу. Все участники видеообращения имеют на руках выписки из ЕГРН (официальный документ о праве собственности).

По мнению обманутых дольщиков, региональные суды ссылаются на 398 статью и не хотят брать во внимание практику Верховного суда РФ от 2021 года.

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