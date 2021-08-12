Уточненные нормативы – важный этап в реформе ТКО

77

В Самаре в Торгово-промышленной палате Самарской области прошел круглый стол «Применение скорректированных нормативов твердых коммунальных отходов для объектов общественного назначения Самарской области». Организаторами выступили областной департамент ценового и тарифного регулирования и региональная ТПП.

В работе круглого стола приняли участие представители органов власти, регоператора, бизнес-сообщества, надзорных органов и общественных организаций Самарской области. Поводом для него стали скорректированные нормативы для ряда коммерческих и общественных организаций Самарской области (приказ ДЦТР СО № 186 от 04. 08. 2021).

Как отметила руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алёна Гаршина, работа по исследованию нормативов проводилась на протяжении трех лет: «По факту изменений не произойдет, потому что в основном договоры на обращение с ТКО для организаций заключены по фактическому вывозу мусора».

По словам заведующей кафедрой «Химическая технология и промышленная экология» Института нефтегазовых технологий СамГТУ Ольги Тупицыной исследования по замерам, которые проводились техническим университетом, дали полную картину по четырем сезонам, поэтому, можно говорить об их корректности. «Создана нормативно - правовая база для 52 категорий объектов накопления ТКО, что, безусловно, облегчит работу и департаменту, и регоператору. Надо отметить, что это уникальный опыт», – пояснила Ольга Тупицына.

По словам директора регоператора «ЭкоСтройРесурс» Михаила Захарова, коррективы были просто необходимы. «Это работа на будущее, один из первых шагов в сторону еще более четкого разделения ТКО на категории», –отметил Михаил Захаров.

«Бизнес готов платить и помогать, просто нужно найти точки соприкосновения, которые будут реально отвечать тем запросам тем требованиям, которые озвучены в регламентирующих и нормативных документах», – сказал президент Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Валерий Фомичев.

Стоит отметить, что на основе скорректированных нормативов накопления ТКО министерством энергетики и ЖКХ, как органом исполнительной власти, отвечающим за реформу в этой сфере, будут внесены изменения в территориальную схему обращения с ТКО. Проект будет представлен на общественное обсуждение.