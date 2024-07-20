Условия программы "Семейная ипотека", которую перезапустили с 1 июля, могут пересмотреть

188

Такую меру допустил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Целевая программа "Семейная ипотека" появилась в 2018 году. Ее перезапустили с обновленными условиями с 1 июля нынешнего года на срок до 2030 года. Всего на данный момент благодаря программе льготную ипотеку получили свыше 1,1 миллиона российских семей.

Условия программы могут пересмотреть с учетом того, как она будет реализовываться, отметил Хуснуллин журналистам в Уфе по итогам рабочей поездки. По его словам, пересмотр возможен не ранее осени, в ближайшие три месяца власти посмотрят, "какая будет динамика".

Чиновник заявил, что с учетом высокой ставки ежегодно из бюджета доплачивают "очень большие деньги" – сотни миллиардов рублей, пишет ТАСС.

Семьи с детьми до 6 лет или с несовершеннолетним ребенком-инвалидом могут получить в рамках программы льготную ипотеку по ставке 6% с первым взносом в 20% на покупку жилья в новостройке или своего дома с лимитом в 6 миллионов рублей, а для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей – в 12 миллионов рублей, пишет Смотрим.