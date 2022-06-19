Уникальная площадка: стенд Самарской области на ПМЭФ помог в продвижении продукции местных производителей.

135

Делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым подводит итоги участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. По данным регионального Минэкономразвития, благодаря заключенным соглашениям и проведенным переговорам удалось привлечь свыше 70 млрд рублей. Стенд губернии был ориентирован на продвижение продукции местных производителей. Участники ПМЭФ много узнали о самарских инновациях в самых разных отраслях.

Встречаясь с представителями бизнеса, Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал: стенд Самарской области должен работать на конкретную цель - помогать компаниям региона найти новые заказы и контракты. Губернатор пояснил, что одна из главных задач участия в ПМЭФ - поддержка местного бизнеса, продвижение продукции самарских предприятий и различных проектов.

По мнению экспертов, экспозиция четко выполнила поставленные задачи. Как отмечают представители компаний-участников, форум стал полезным для каждого.

Ведущий специалист компании "ДТФ-КОМ" Александр Печорин рассказал, что его организация, занимающаяся предоставлением IT-услуг, на ПМЭФ и нашла новых партнеров. По его словам, на стенде Самарской области было все отлично организовано.

Александр Печорин заявил:

- Наше направление "виртуальная реальность" - это свежее направление, которое нужно не только в нашей стране, но и за рубежом. Находиться на площадке Самарской области было максимально комфортно, были предоставлены все условия для продуктивной работы. Результаты хорошие. С нами решили посотрудничать представители нефтехимического кластера из Саудовской Аравии и Ирана. Будем вести с ними переговоры о поставке симуляторов виртуальной реальности, которые у нас есть и будут производиться в дальнейшем.

Представитель компании "ДТФ-КОМ" отметил:

- Важно, что благодаря инициативе губернатора самарские компании смогли наладить сотрудничество с представителями других стран.

По словам Александра Печорина, это очень полезно для экономики региона:

- Это невероятная возможность как для крупного бизнеса, так и для тех, кто занимается малым и средним предпринимательством. Здесь можно реально найти партнеров, с которыми можно будет эффективно работать и приносить пользу Самарской области и России в целом.

С ним согласна и генеральный директор компании "Ай Дорс" Алена Маркина. На стенде Самарской области представители организации показали необычную новинку - смарт-дверь. И вызвали немалый интерес:

- Спасибо, что нашей компании уделили время и место на стенде Самарской области. Было приятно работать, чувствовалась поддержка главы региона.

По словам Алены Маркиной, участие в форуме уже принесло значительные дивиденды:

- У нас есть контракт на застройку посольства РФ в Саудовской Аравии. На финальной стадии - обсуждение проекта по застройке новых апарт-отелей из восьми зданий в Крыму. Плюс около 15 частных заказчиков на наши smart-двери. Это то, чего мы добились за несколько дней форума.

Генеральный директор управляющей организации компании "Электрощит Самара" Владимир Шатунин также отметил, что на стенде Самарской области, можно было пообщаться с заказчиками, с представителями власти, наладить деловые контакты и договориться о новых перспективных проектах:

- Самарская площадка уникальная. Такого уровня представителей компаний и госорганов в других местах обычно нет. Мы, конечно же, этим пользуемся. Все наши новые изделия, которые представляем здесь, уже имеют возможность быть сертифицированными Международной электротехнической комиссией. Соответственно готовы, чтобы быть поставленными на экспорт.

На стенде Самарской области был представлен и макет проекта развития территории возле "Солидарность Самара Арены". Он пользовался большим успехом.

Главный архитектор института "ТерНИИгражданпроект" Петр Яковлев рассказал:

– К нему подходили каждые 5 минут: от студентов до руководителей высшего уровня. То есть у нас получился интерактивный, интересный макет. Что касается самого проекта, то четыре крупнейших девелоперских компаний РФ заинтересовались им. С ними были проведены переговоры. Они взяли с собой "домашнюю работу": посчитать, посмотреть. Они сказали, что приедут в Самару в июле-августе. Мы ждем их в гости. Я считаю, что все вполне успешно.

Заместитель директора по маркетингу АО "СМАРТС" Алексей Сафонов отметил, что компания с удовольствием приняла предложение участвовать в форуме. На стенде Самарской области, по его словам, было интересно и познавательно:

- Форум - очень значимое событие, полезное для нашей компании. Мы смогли познакомиться, наладить отношения со многими представителями других фирм в регионах и зарубежных странах. Интерес к нашим проектам, в том числе у дорожно-строительных компаний к "Умной дороге", есть у компаний из Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратов. Мы с удовольствием рассказывали о наших возможностях, делились нашим опытом. Надеемся на дальнейшее сотрудничество для масштабирования решений наших проектов и их реализации не только по Самарской области, но и по всей России и в других странах.

Заместитель директора Института искусственного интеллекта Самарского университета Лариса Жердева отметила положительные результаты участия в форуме:

- Мы познакомились с отличными людьми. Это и в том числе главы регионов, которые опробовали нашу программу. Им все понравилось. Они изъявили желание внедрять технологию в свои научно-образовательные проекты.

Ларисе Жердевой очень понравился общий позитивный настрой форума и внимание властей к стендам, представленным на самарской площадке:

- Дмитрий Игоревич Азаров сам приводил гостей, коллег губернаторов. Я сама в этом участвовала, показывала разработки. Это действительно заряжает. Верю, что дают шанс выйти на более высокий уровень.

Коллега Ларисы Жердевой по университету, доцент кафедры космического машиностроения Сергей Сафронов отметил, что благодаря тому, что на самарском стенде все было на отличном уровне, он привлек к себе представителей многочисленных делегаций и посетителей ПМЭФ:

– У нас тоже есть отличные разработки. Результат взаимодействия высших учебных заведений и промышленных предприятий. Одна из них - прекрасный малый космический аппарат "Аист-2Д". Предназначен для проведения научных экспериментов. Был проведен ряд переговоров с российскими предприятиями. Но особый интерес проявили страны Персидского залива. Интерес к дистанционному озонированию земли у них присутствует в полной мере. Будем с ними взаимодействовать.

Напомним, что Дмитрий Азаров перед поездкой на форум настроил делегацию Самарской области на достижение конкретных результатов. По мнению экспертов, задачу точно выполнили.

- Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия получали новые заказы, партнеров. Наш стенд всегда ориентируем для работы с компаниями по продвижению продукции Самарской области. Это высокотехнологичные производственные компании, научные разработки, образовательные проекты. Наш стенд представляет и потенциал региона в целом. Мы представили проекты по развитию территорий Самарской области. Я рад тому, что наш стенд четко выдержал задачи, которые были поставлены мною перед началом форума, - сказал глава региона.

Фото - Андрей Савельев