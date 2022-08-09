Украина остановила прокачку российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию

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"Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 06:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сообщил он.

По словам Демина, украинская компания оказывает услуги по транспортировке на условиях стопроцентной предоплаты, но при последней попытке осуществления платежа за транзит средства вернулись на счет ПАО "Транснефть".

"Газпромбанк", обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — пояснил представитель компании.

Министерство энергетики России и отечественные грузоотправители, поставляющие топливо в направлении Венгрии, Чехии и Словакии, а также сама "Укртранснафта" в курсе сложившейся ситуации, заключил он.

При этом в "Транснефти" заявили, что прорабатывают альтернативные варианты оплаты услуг за транзит через Украину. Компания направила обращение в "Газпромбанк" для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи по договору с АО "Укртранснафта".

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок находится в собственности "Укртранснафты", в то время как Россия платит за транзит.

Прокачка по трубопроводу по итогам 2019 года снизилась на 13,5 процента и составила 42,3 миллиона тонн, в том числе поставки в Чехию составили 3,8 миллиона тонн, в Словакию — пять миллионов тонн, в Венгрию — 4,1 миллиона. В 2021 году "Транснефть" сократила транспортировку по "Дружбе" до 35,9 миллиона тонн. По последним прогнозам, в этом году ее планируют увеличить до 45,5 миллиона.

Фото: РИА Новости / Виталий Тимкив