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УК промпарков региона вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику Самарской области и страны

31 июля 2025 15:07
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Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок.

Управляющая компания АО «ПромПарки» вошла в ТОП-20 аналогичных УК по вкладу в экономику страны и экономику Самарской области. Организация занимает 6 место в рейтинге по показателю средней рентабельности. Эффективность работы компаний, управляющих преференциальными инвестиционными площадками, по итогам 2024 года оценил Аналитический центр «Эксперт».

«Эта оценка подтверждает эффективность работы всей нашей команды и ответственность перед клиентами и партнерами. Мы нацелены на дальнейшее развитие сети государственных индустриальных и логистических парков, поддержку наших резидентов и увеличение вклада в инвестиционную привлекательность Самарской области», — подчеркнул генеральный директор АО «ПромПарки» Сергей Евсеев.

Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок. Это индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск» и «Самара», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино».

Напомним, что на прошлой неделе было подписано соглашение с новым инвестором. Компания намерена построить на площадке индустриального парка «Преображенка» производственно-складской комплекс упаковочных материалов.

Повышение инвестиционной активности — одна из задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». «Партнерские отношения позволят открывать новые производства, создавать новые рабочие места, внедрять технологии и наращивать объемы выпуска продукции, в том числе и импортозамещающей», — отмечал ранее глава региона Вячеслав Федорищев.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться — по тел. 8 (800)505-90-36.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

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