Участником нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впервые стала аптечная сеть

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ООО «Аптека 245» прошла очный отбор и станет участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Внедрять бережливые технологии в аптечной сети будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).



Коллектив компании считает себя преемником традиций, заложенных еще в СССР и ведёт свою историю 9 октября 1972 года, когда приказом по межрайонной конторе Куйбышевского областного аптечного управления была открыта первая аптека в Автозаводском районе г. Тольятти. В 1993 году аптека приобрела статус юридического лица. За 50 лет своей работы коллектив получил много заслуженных наград.



Сегодня компания «Аптека 245» представляет собой сеть из 11 аптек, имеет свой склад и осуществляет как розничную, так и оптовую фармацевтическую деятельность. Решение принять участие в нацпроекте и повысить производительность труда стало новым шагом на пути к качеству предоставляемых услуг.



- С 2020 года к нацпроекту «Производительность труда» могут присоединиться не только производственные предприятия, но и торговые компании, а также поставщики различных услуг, – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Это действительно возможно, ведь инструменты производственной системы универсальны и одинаково эффективно работают как для увеличения объёмов производства, так и для ускорения офисных и складских процессов. Участие аптечной сети в нацпроекте крайне важно. Ведь скорость и качество обслуживания клиентов в аптеках – немаловажный фактор, от которого зависит здоровье жителей нашего региона.



Сейчас в губернии 124 предприятия внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.



«За время реализации национального проекта «Производительность труда» в Самарской области мы уже наработали успешные кейсы внедрения бережливых технологий в различных сферах, при помощи нацпроекта они успешно тиражируются в разных отраслях. Теперь будем работать с аптечной сетью. Наша задача, используя бережливые технологии, помочь аптеке избежать увеличения расходов при организации торговли, в том числе и онлайн-торговли, сократить время доставки лекарств со склада, уменьшить издержки и увеличить скорость работы с клиентами», – отметил директор РЦК Константин Серов.



Участие предприятий в национальном проекте «Производительность труда» бесплатное. Заявку на участие можно подать на сайте «Производительность.РФ» или обратившись в региональное министерство промышленности и торговли Самарской области.



Помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий –участников нацпроекта «Производительность труда». Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

Фото: департамент информацилнной политики СО