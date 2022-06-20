Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель соглашения - принятие совместных мер по вопросам обеспечения государственной защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 
УПЧ СО и Средне-Волжское управление государственного автодорожного надзора заключили Соглашение о взаимодействии
Некоторые VPN-сервисы в России в этом году уже заблокировали.
Минцифры: в России не будут наказывать за использование VPN и блокировать YouTube
Игорь Комаров обозначил задачи, которые предстоит решать новому главному федеральному инспектору совместно с органами исполнительной власти.
Игорь Комаров представил нового главного федерального инспектора по Пензенской области
Сегодня компания «Аптека 245» представляет собой сеть из 11 аптек, имеет свой склад и осуществляет как розничную, так и оптовую фармацевтическую деятельность.
Участником нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впервые стала аптечная сеть
Они будут выплачиваться при осуществлении добровольческой деятельности на территории РФ, а также при оказании гуманитарной помощи иностранным государствам.
«Единая Россия» внесла законопроект о компенсациях за вред жизни или здоровью волонтёров
Приглашены к участию молодые режиссёры Андрей Гончаров, Иван Комаров и Андрей Сидельников, которые за пять дней сделают с артистами театра эскизы спектаклей.
В Самарском театре драмы стартует работа Лаборатории молодой режиссуры
Команда Политеха представила проект передовой инженерной школы.
СамГТУ намерен реализовать идею получения кормового микробного белка на природном газе
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг.
24 июня в Самаре пройдет автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.71
-0.16
EUR 59.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс»
В Сызрани прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту
В Самарском военном госпитале для участников спецоперации на Украине выступил основатель рок-группы «СерьГа» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Участником нацпроекта «Производительность труда» в Самарской области впервые стала аптечная сеть

20 июня 2022 17:49
80
Сегодня компания «Аптека 245» представляет собой сеть из 11 аптек, имеет свой склад и осуществляет как розничную, так и оптовую фармацевтическую деятельность.

ООО «Аптека 245» прошла очный отбор и станет участником нацпроекта «Производительность труда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Внедрять бережливые технологии в аптечной сети будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК).

Коллектив компании считает себя преемником традиций, заложенных еще в СССР и ведёт свою историю 9 октября 1972 года, когда приказом по межрайонной конторе Куйбышевского областного аптечного управления была открыта первая аптека в Автозаводском районе г. Тольятти. В 1993 году аптека приобрела статус юридического лица. За 50 лет своей работы коллектив получил много заслуженных наград.

Сегодня компания «Аптека 245» представляет собой сеть из 11 аптек, имеет свой склад и осуществляет как розничную, так и оптовую фармацевтическую деятельность. Решение принять участие в нацпроекте и повысить производительность труда стало новым шагом на пути к качеству предоставляемых услуг.

- С 2020 года к нацпроекту «Производительность труда» могут присоединиться не только производственные предприятия, но и торговые компании, а также поставщики различных услуг, – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин. – Это действительно возможно, ведь инструменты производственной системы универсальны и одинаково эффективно работают как для увеличения объёмов производства, так и для ускорения офисных и складских процессов. Участие аптечной сети в нацпроекте крайне важно. Ведь скорость и качество обслуживания клиентов в аптеках – немаловажный фактор, от которого зависит здоровье жителей нашего региона.

Сейчас в губернии 124 предприятия внедряют бережливые технологии в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

«За время реализации национального проекта «Производительность труда» в Самарской области мы уже наработали успешные кейсы внедрения бережливых технологий в различных сферах, при помощи нацпроекта они успешно тиражируются в разных отраслях. Теперь будем работать с аптечной сетью. Наша задача, используя бережливые технологии, помочь аптеке избежать увеличения расходов при организации торговли, в том числе и онлайн-торговли, сократить время доставки лекарств со склада, уменьшить издержки и увеличить скорость работы с клиентами», – отметил директор РЦК Константин Серов.

Участие предприятий в национальном проекте «Производительность труда» бесплатное. Заявку на участие можно подать на сайте «Производительность.РФ» или обратившись в региональное министерство промышленности и торговли Самарской области.

Помощь экспертов РЦК – не единственная поддержка для предприятий –участников нацпроекта «Производительность труда». Специально для них разработали дополнительные меры поддержки. В их числе – льготный займ под 1% годовых из средств федерального или регионального фондов развития промышленности. В первом случае сумма займа от 50 до 300 млн. рублей, во втором – до 100 млн. рублей. Эти средства предприятия могут направить на реализацию проектов по повышению производительности труда на предприятиях. Еще одна мера поддержки – инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль.

 

Фото:   департамент информацилнной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
20 июня 2022  10:30
В Самарской области из-за дождя объявлен желтый уровень опасности
229
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
19 июня 2022  10:32
«Задачи, которые мы перед собой ставили, перевыполнены» - Дмитрий Азаров об итогах участия Самарской области в ПМЭФ-2022
596
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
18 июня 2022  11:25
На ПМЭФ подписаны концессионные соглашения о строительстве трех новых школ в Самарской области
778
Цель проекта - оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
17 июня 2022  19:55
Дмитрий Азаров на ПМЭФ подписал соглашение о реализации нового в стране проекта «Социальный координатор»
927
Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.
17 июня 2022  19:02
Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России
2945
Весь список