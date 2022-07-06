Участники Всероссийского управленческого Форума посетили «Жигулевскую долину»

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6 июля в технопарке «Жигулевская долина» состоялась экскурсия для выездного модуля слушателей программы подготовки руководителей EMBA РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в рамках проведения ежегодного всероссийского форума «Дни управленческой культуры на Волге. Всероссийский форум: Управление 4.0.»

Шестидневный Всероссийский форум стартовал 4 июля. Он включает в себя обширную программу, в рамках которой предусмотрены дискуссии, образовательные мероприятия, лекции, выездные модули, рабочие сессии, круглые столы, паблик-токи для сотрудников государственных и муниципальных органов власти.

Ключевая цель форума — повышение управленческой культуры и эффективности подходов в управлении государственной политикой в России.

Организатором и оператором форума выступает АНОО ДПО «Таволга». Планируемый охват участников — более 1500 человек в очном формате, тысячи участников присоединятся онлайн. Основная площадка форума – стадион «Самара Солидарность Арена», где также организована выставка и презентация Самарской области. В мероприятии принимают участие международные, федеральные и региональные эксперты, в числе которых представители Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России, АНО «Россия-страна возможностей», органов власти и бизнес-сообщества, эксперты Счетной палаты РФ и Мастерской управления «Сенеж».

В рамках выездного модуля запланировано посещение ведущих предприятий Самарской области, встречи с представителями бизнес – сообщества региона, Правительством области, обсуждение ряда успешных кейсов.

«Мы занимаемся обучением взрослых людей, которые осознанно выбирают нашу программу, чтобы повысить свои управленческие навыки. Частью обучения являются выездные модули, представляющие обмен управленческим опытом и изучение лучших российских и мировых практик. Каждый наш визит на какое-либо предприятие обязательно сопровождается обсуждением с руководством компаний возможных точек взаимодействия. Технопарк «Жигулёвская долина» - это главный поставщик инноваций Самарской области, для нас важно познакомиться с его экосистемой и пообщаться с ее участниками, ведь без инноваций любой бизнес не может идти в ногу со временем, поэтому для нас важен прямой диалог с ее представителями», - рассказала директор Центра Executive Education факультета международных программ МВА ИОН РАНХиГС, руководитель программы Advanced Management, куратор выездного модуля Марина Шермет.

В «Жигулевской долине» для участников выездного модуля Форума прошла обзорная экскурсия, которую провёл заместитель директора оператора инновационной деятельности Самарского региона – «ГАУ ЦИК СО» Андрей Беляев. Он рассказал о ключевых элементах экосистемы технопарка и познакомил гостей с уникальными разработками резидентов «Жигулевской долины».

Заместитель руководителя центра по управлению и развитию технопарков, ГАУ «ЦИК СО» Александра Подолинская провела для участников экскурс по мерам поддержки, оказываемым в периметре технопарка и презентовала успешные кейсы по выращиванию инновационных проектов компаний ООО «ИСП», ООО «Институт Биотехнологий», ООО «Вэкстари», ООО «Ларте дизайн» и ООО «АГРОСЕРВИС».

В ходе встречи многих участников заинтересовала процедура прохождения Экспертного совета для вступления в ряды резидентов «Жигулевской долины». Проконсультироваться по вопросам резидентства можно по единому номеру технопарка: 8(8482) 93-00-93.