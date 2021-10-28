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У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей

28 октября 2021 11:21
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У жителей Самарской области осталось три дня, чтобы составить «белый список» работодателей

14 компаний из Самарской области прошли на финальный этап Рейтинга работодателей России от hh.ru. Теперь лучших из лучших выберут соискатели. Голосование на сайте https://rating.hh.ru/ продлится до 31 октября: у жителей Самарской области есть три дня, чтобы принять участие в подготовке «белого списка» работодателей.

Рейтинг работодателей России — проект, который hh.ru запустил более 10 лет назад. Его задача — оценить то, как в компании относятся к сотрудникам. Рейтинг полностью независимый, участие в нем бесплатное. Заявки в этом году подали почти две тысячи компаний со всей страны, в финал прошли около тысячи – почти в два раза больше, чем год назад.

В финал Рейтинга-2021 попали компании, которые успешно преодолели первые два этапа: провели онлайн‑опрос eNPS сотрудников компании и заполнили HR‑анкету. 51% финалистов – работодатели Москвы, 11% – работодатели Санкт-Петербурга. Самарская область заняла седьмое место - 2% компаний-финалистов имеют «прописку» в области. Наиболее активно на звание лучших претендуют работодатели из ИТ-отрасли (17% от общего числа финалистов), промышленное производство (13%) и розничные сети (9%).

Финальный этап представляет собой опрос соискателей: любой, кто зарегистрирован на hh.ru, может принять участие в составлении «белого списка» работодателей, проголосовав за лучшие компании. Сегодня свой выбор сделали уже 225 тысяч человек – на 83% больше, чем в прошлом году. Голосование продлится до 31 октября включительно: чтобы принять участие и поддержать компании Самарской области, у жителей региона есть еще три дня.

«Решение об участии в Рейтинге компании принимают самостоятельно: этот список составляет не hh.ru — мы никого не «добавляем» и не «удаляем», формирование происходит по результатам независимых оценок. Чтобы принять участие в Рейтинге, работодатели проделывают большую работу — проводят опрос сотрудников, заполняют внушительную HR-анкету. Это уже характеризует их как компании, для которых важны не только прибыль и имидж на бизнес-арене, но и то, как выглядит их бренд работодателя. Добавлю, что к участию в Рейтинге допускаются только компании численностью от 100 человек. Такое ограничение необходимо для релевантной выборки при исследовании eNPS», - рассказывает Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

23% компаний, прошедших в финал Рейтинга работодателей hh.ru, — это небольшие организации с численностью от 100 до 250 сотрудников, 31% — средние компании до тысячи человек, 33% — крупные до пяти тысяч, 13% — крупнейшие более пяти тысяч. Именно в рамках этих четырех групп будут ранжироваться все участники: небольшие компании соревнуются с равными себе, а гиганты бизнеса соперничают друг с другом в «своем весе». Также будут выделены субрейтинги по критериям оценки: самые высокоразвитые HR-процессы, самые лояльные сотрудники и самые популярные компании у соискателей.

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