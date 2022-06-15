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У россиян вновь появилась возможность приобрести товары шведского ретейлера IKEA

15 июня 2022 14:00
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У россиян вновь появилась возможность приобрести товары шведского ретейлера IKEA

У россиян вновь появилась возможность приобрести товары шведского ретейлера IKEA. Предложения о продаже мебели и аксессуаров для дома торговой сети начали появляться на «Яндекс.Маркете», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Специфика работы маркетплейса заключается в том, что десятки тысяч продавцов могут размещать на нашей платформе миллионы товаров. Действительно, на "Яндекс.Маркете" сейчас есть несколько таких предложений, мы уже их проверяем», — рассказали представители торговой площадки. Пресс-служба IKEA не дала комментарий по поводу ситуации.

В коллегии адвокатов Pen & Paper отметили, что перепродажа товаров ушедшего из страны ретейлера полностью законна. Если в прошлом продукт был продан с разрешения изначального правообладателя, в дальнейшем он может свободно обращаться на рынке без необходимости получения повторного одобрения.

В апреле гендиректор сети гипермаркетов товаров для дома Hoff Максим Гришаков спрогнозировал, что уход IKEA из России негативно скажется на рынке мебели. Он отметил, что после прекращения деятельности ретейлера на территории страны выручка Hoff выросла, однако в будущем отсутствие сильного конкурента может привести к снижению качества товаров.

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