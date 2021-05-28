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У экосистемы инноваций «Жигулевская долина» появилось Представительство в Китае

28 мая 2021 09:43
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У экосистемы инноваций «Жигулевская долина» появилось Представительство в Китае

Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Онлайн-соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве оператора инновационной деятельности Самарской области ГАУ «ЦИК СО» и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) состоялось на Международной инвестиционной торговой онлайн-выставке. На мероприятие были приглашены дипломатические представители и предприятия стран ШОС, Япония, Корея и Ассоциации государств Юго-восточной Азии.

Благоприятный деловой климат в регионе создается в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

«Китай – традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров региона, а по объему экспорта Китай занимает седьмое место, что говорит о взаимовыгодном и эффективном взаимодействии двух сторон. Создание представительства «Жигулевской долины» в демонстрационной зоне ШОС – это новый шаг в развитии наших экономических взаимоотношений, новые возможности для резидентов технопарка: потенциальные партнеры из стран, входящих в организацию, и рынок сбыта», - отметил Дмитрий Богданов. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана 20 лет назад лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В настоящее время членами ШОС также являются Индия и Пакистан. Общая численность населения стран ШОС – около 3,5 млрд человек, что составляет практически половину населения планеты. Одна из главных задач ШОС – развитие экономического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. Демонстрационная зона ШОС расположена в городе Циндао, провинция Шандунь. 

Вопрос создания демонстрационной зоны в ШОС обсуждался на онлайн-совещании с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, которое прошло в начале марта. Впоследствии состоялось онлайн-подписание меморандума о сотрудничестве. 

«В основе подписанного соглашения между Шанхайской организацией сотрудничества и управляющей компанией технопарка «Жигулевская долина» ГАУ «ЦИК СО» лежит не только взаимовыгодное партнёрство в экономической сфере, но и полноценный симбиоз инноваций через международное сотрудничество и технологии. Создание совместных международных групп, работающих на развитие инновационной синергии между странами поможет нам генерировать свои идеи и стартапы на одну из крупнейших в мире торговых площадок и популяризировать высокотехнологические проекты из технопарка «Жигулевская долина» и нашего Самарского региона», - отметил директор ГАУ ЦИК СО, технопарка «Жигулевская долина Александр Сергиенко.

В ближайшее время будет создана международная рабочая группа для проработки информации об инновационных проектах, перспективных треках сотрудничества и потенциальной организации ряда взаимных бизнес-миссий.

Теги: жигулевская долина Китай технопарк

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