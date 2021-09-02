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Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка

2 сентября 2021 09:28
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Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу, 20 августа, внес поправку в закон о народонаселении, тем самым разрешив семьям заводить третьего ребенка. Об этом сообщается на сайте Xinhua.

«Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей», — уточняет агентство.

Также подчеркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа, пишут "Известия".

Фото: pixabay

Теги: дети Китай

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