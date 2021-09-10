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Представительство Жигулевской долины откроется в ШОС

10 сентября 2021 10:48
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Представительство Жигулевской долины откроется в ШОС

Состоялась онлайн-встреча между представителями Демонстрационной зоны Шанхайской организации сотрудничества и руководством управляющей компании технопарка «Жигулевская долина». Основной темой онлайн-миссии стал поиск и проработка совместных бизнес-треков, которыми займется специально созданная международная рабочая группа. В ее состав вошли представители ШОС и управляющей компании «Жигулевской долины».

Как подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, развитие высокотехнологичных компаний, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и повысить производительность труда на предприятиях – важный вектор развития региона. «Для нас создание новых производственных мощностей и повышение производительности существующих – это не самоцель, а средство повышения уровня и качества жизни людей. Мы смотрим на инвестиции, прежде всего, с точки зрения создания новых высокопродуктивных и высокооплачиваемых рабочих мест. Человекоцентричность – вот ключевой принцип нашего планирования во всех сферах, и экономика здесь не исключение», - сказал Глава региона.

Встреча была организована по инициативе китайской стороны. Весной этого года оператор инновационной деятельности региона ГАУ «ЦИК СО» и ШОС подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. Одним из его важных пунктов стало создание представительства «Жигулевской долины» в Демонстрационной зоне ШОС.

Сторону КНР на встрече представляли заместитель руководителя Административного комитета Демонстрационной зоны ШОС Мэн Циншэн, заместитель директора генерального департамента ШОС Лян Чао, а также управляющие отделов международной логистики, современной торговли и двусторонних инвестиций ШОС. 

«Взаимодействие с ШОС позволит компаниям, развивающимся в Самарской области, предлагать свою продукцию и услуги через одну из крупнейших площадок КНР, создавая импульс к развитию экономики региона. Китай – традиционный экономический партнер России и Самарской области. Провинции КНР занимают первое место по объему импорта в списке торговых партнеров нашего региона и седьмое - по объему экспорта», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Руководитель оператора инновационной деятельности региона ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко представил участникам встречи возможности экосистемы «Жигулевской долины» и ее роль в экономической структуре региона, рассказал о потенциально возможных мерах финансовой поддержки регионального и федерального уровней для международных проектов, которые находятся в зоне ответственности ГАУ, а также презентовал некоторые инновационные разработки резидентов технопарка.

«Благодаря соглашению, и созданному на его основе представительству «Жигулевской долины» в демонстрационной зоне ШОС, мы можем транслировать технологии и инновационные проекты напрямую, развивая инновационную синергию между нашими странами. Совместная международная группа, созданная в рамках нашего сотрудничества, поможет генерировать свои идеи, привлекать стартапы на одну из крупнейших в мире торговых площадок и популяризировать высокотехнологические проекты из технопарка «Жигулевская долина» и Самарского региона. Сегодня, презентуя разработки наших резидентов, мы выступаем катализатором, запускающим глобальный процесс по привлечению стратегически значимых игроков рынка», – пояснил Александр Сергиенко.

В ходе встречи заместитель директора генерального департамента ШОС господин Лян Чао выступил с предложением создать «дорожную карту» взаимодействия между Китаем и Самарской областью, обозначив главные направления развития сотрудничества по взаимным трекам: «Торговля и логистика», «Инвестиции», «Обмен и продвижение технологий», «Открытые контакты». Каждое направление нацелено на решение конкретных задач, которые будут рассмотрены на дальнейших рабочих встречах.

«Комплексная работа по обозначенным направлениям позволит максимально широко затронуть все сферы нашего дальнейшего взаимодействия и найти максимально эффективные проекты для реализации как на территории России и технопарка «Жигулевская долина», так и в Китае. Одним из важных шагов в нашем сотрудничестве может стать создание филиала технопарка в демонстрационной зоне ШОС», – подытожил свое выступление г-н Лян Чао.

По итогам встречи стороны обменялись рядом предложений по дальнейшим шагам работы международной группы в создании «дорожной карты сотрудничества», а также, при улучшении эпидемиологической ситуации, предложили организовать ряд взаимных бизнес-миссий в офлайн-формате.

Теги: жигулевская долина Китай технопарк

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