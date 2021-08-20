Китайским семьям разрешили заводить третьего ребенка

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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) в пятницу, 20 августа, внес поправку в закон о народонаселении, тем самым разрешив семьям заводить третьего ребенка, передают "Известия" со ссылкой на на сайт Xinhua.

«Пересмотренный закон о народонаселении и планировании семьи гласит, что государство поощряет брак и роды в нужном возрасте, дородовой и послеродовой уход, а пара может иметь троих детей», — уточняет агентство.

Также подчеркивается, что государство примет разного рода меры поддержки, в том числе финансовые, жилищные и трудовые, чтобы уменьшить бремя семей, связанное с рождением, воспитанием и образованием детей.

Решение о поправках одобрено в ходе тридцатой сессии ПК ВСНП 13-го созыва, которая прошла в Пекине с 17 по 20 августа.

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