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Турция превращается в крупный газовый хаб, на него очень надеются за рубежом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Сбалансированная политика Турции вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы, как европейцам, думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути, и проблем с газом у нас нет», — указал турецкий лидер.

По словам Эрдогана, благодаря такой политике Турция становится газовым хабом, с которым связывают надежды другие страны.

22 октября стало известно, что цена газового хаба для Европы, о создании которого договорились Россия и Турция, пока неизвестна. Уточнялось, что примерная стоимость будет известна лишь после прояснения всех деталей данного проекта.

Российский президент Владимир Путин и Эрдоган договорились о строительстве газового хаба 19 октября. С его помощью утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» можно будет переместить в регион Черного моря, сообщает Лента.