цены на яйца в России могут снизиться

В ближайшее время в России прогнозируется снижение стоимости куриных яиц.С таким заявлением выступил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.

«По яйцу, например, рыночные механизмы работают. Был рост в какой-то момент, потом было сильное снижение», — рассказал Максим Шаскольский. Его слова приводит KP.RU. Он также отметил, что рентабельность некоторых компаний в какой-то момент была отрицательной.

ФАС ранее предупредила торговые сети и отраслевые объединения о недопустимости необоснованного повышения цен на яйца и другие товары перед Пасхой и анонсировала мониторинг цен и анализ закупочных стоимостей. Если поставщики снизят отпускные цены, торговым сетям стоит уменьшить стоимость товаров для покупателей. Об этом сообщал телеканал «Царьград».