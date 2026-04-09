Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы

Девелопер Level Group совместно с “Синергия Франчайзинг” провели исследование, чтобы выяснить, как семейные пары совмещают воспитание детей и карьеру. Выяснилось, что каждый пятый родитель (21%) отдал ребенка бабушке на воспитание, чтобы работать. Как пояснили опрошенные, из-за строгого рабочего графика не было возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам, на кружки и секции, поэтому отправить детей к бабушке казалось хорошим решением. При этом каждый десятый (10%) посетовал, что был вынужден сменить место работы из-за неудобного графика, потому что попросить помощи с организацией детских занятий было не у кого. И только 6% респондентов смогли позволить себе нанять няню на полный день или автоняню для сопровождения детей на занятия

“По результатам опроса, большинство опрошенных (64%) были вынуждены отказаться от интересного кружка из-за неудобной логистики, выбирая свою карьеру в приоритете. Избежать компромиссов поможет наличие в жилом комплексе или в непосредственной близости школ, детских садов и развивающих центров. Кстати, по нашим данным, каждый третий родитель (33%) выбирает в приоритете именно жилые комплексы с инфраструктурой для семей с детьми при покупке квартиры. Внутренняя социальная инфраструктура реализована и в Level Лесной: в проекте предусмотрены не только детский сад и школа, но и детский развивающий центр, а также различные кружки и секции для всестороннего развития детей,” - прокомментировали в пресс-службе Level Group.



«Эти данные показывают, что дефицит доступной инфраструктуры напрямую влияет на семейные решения — от смены работы до передачи заботы о ребёнке старшему поколению. Для рынка франчайзинга это означает устойчивый спрос на форматы, встроенные в жилые районы и упрощающие повседневную жизнь: образовательные проекты, кружки и спортивные студии, медицинские услуги, клиники и лаборатории, прачечные, мастерские ремонта и пошива, бытовые сервисы. Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», —– комментирует Николай Маркин, директор «Синергия Франчайзинг».