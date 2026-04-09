На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
На телебашне Самары будет работать праздничная подсветка в День космонавтики
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
Законопроект о штрафах для электросамокатчиков могут принять в 2026 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре хотят закупить 50 новых троллейбусов с автономным ходом в 2027 году
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
В Самаре приведут в порядок заброшенный профилакторий на территории ТТУ
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
Люди серебряного возраста в Самарской области готовы обучаться новым профессиям: спрос на образовательные услуги вырос в 3,5 раза
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
В Самаре прошло ОПМ Безопасный транспорт
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
Почти 700 спортсменов из Самарской области пробегут Казанский марафон
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников.
УФСБ России по Самарской области отмечает, что на высоком уровне сохраняется активность телефонных и интернет-мошенников
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы

221
Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы

Только 6% респондентов смогли позволить себе нанять няню на полный день или автоняню для сопровождения детей на занятия.

Девелопер Level Group совместно с “Синергия Франчайзинг” провели исследование, чтобы выяснить, как семейные пары совмещают воспитание детей и карьеру. Выяснилось, что каждый пятый родитель (21%) отдал ребенка бабушке на воспитание, чтобы работать. Как пояснили опрошенные, из-за строгого рабочего графика не было возможности заниматься образованием ребенка и возить его к репетиторам, на кружки и секции, поэтому отправить детей к бабушке казалось хорошим решением. При этом каждый десятый (10%) посетовал, что был вынужден сменить место работы из-за неудобного графика, потому что попросить помощи с организацией детских занятий было не у кого. И только 6% респондентов смогли позволить себе нанять няню на полный день или автоняню для сопровождения детей на занятия 

“По результатам опроса, большинство опрошенных (64%) были вынуждены отказаться от интересного кружка из-за неудобной логистики, выбирая свою карьеру в приоритете. Избежать компромиссов поможет наличие в жилом комплексе или в непосредственной близости школ, детских садов и развивающих центров. Кстати, по нашим данным, каждый третий родитель (33%) выбирает в приоритете именно жилые комплексы с инфраструктурой для семей с детьми при покупке квартиры. Внутренняя социальная инфраструктура реализована и в Level Лесной: в проекте предусмотрены не только детский сад и школа, но и детский развивающий центр, а также различные кружки и секции для всестороннего развития детей,” - прокомментировали в пресс-службе Level Group. 


«Эти данные показывают, что дефицит доступной инфраструктуры напрямую влияет на семейные решения — от смены работы до передачи заботы о ребёнке старшему поколению. Для рынка франчайзинга это означает устойчивый спрос на форматы, встроенные в жилые районы и упрощающие повседневную жизнь: образовательные проекты, кружки и спортивные студии, медицинские услуги, клиники и лаборатории, прачечные, мастерские ремонта и пошива, бытовые сервисы. Если только 6% могут позволить себе няню, значит, массовый запрос смещается в сторону доступных локальных решений рядом с домом», —– комментирует Николай Маркин, директор «Синергия Франчайзинг».

