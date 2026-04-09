Каждый пятый родитель отдал ребенка бабушке на воспитание ради работы
Писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары выступят на книжном фестивале «Платформа»
54% самарцев хотят, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и выходным днем
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
В Самарской области состоялся 1-й Межмуниципальный слет «Практики здоровья» для старшего поколения
До трети дешевых шин может пропасть с российского рынка
Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»
цены на яйца в России могут снизиться
Музей Эльдара Рязанова запускает просветительский проект «Берегись кино»
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
Писатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары выступят на книжном фестивале «Платформа»

На официальном сайте фестиваля опубликована обширная программа лекций и презентаций книг, а также специальных мероприятий «Платформы». Площадкой фестиваля в Тамбове станет ТК «Гудок».

На фестиваль приедут известные писатели и молодые, но громко заявившие о себе авторы.

15 апреля авторитетный историк, финалист премий «Книга года» и «Просветитель», профессор РГГУ Дмитрий Антонов прочтет лекцию «Загадки русской средневековой культуры». Дмитрий расскажет о необычных сюжетах древнерусских книг и иконографии. О том, как странные персонажи возникали на миниатюрах и иконах. И почему изучение древнерусской культуры помогает понять многие явления, развивающиеся сегодня в российских городах, селах и в прихрамовой среде.

Свою первую книгу «Земля. Асфальт», уже ставшую одним из громких событий в литературной среде, представит известный самарский телевизионный журналист и ведущий Евгений Долгих. Сейчас Евгений живет в Москве, работает на «Мосфильме» в команде режиссера Карена Шахназарова. «Земля. Асфальт» – это сборник повестей и рассказов, которые исследуют взаимоотношениям двух российских миров: города и деревни. Первая часть книги «Земля» посвящена деревне, вторая – «Асфальт» – городу. Это современная реалистичная проза, затрагивающая острые социальные темы, в которой тем не менее находится место лирике и, даже, мистике. Презентация книги состоится 18 апреля.

В этот же день еще одна молодая писательница – Анна Лужбина представит жителям Самары свою новую книгу «Крууга». 26 марта 2026 роман «Крууга» получил в МХТ им. Чехова Премию Художественного театра в номинации «Литература». «Крууга» — атмосферная драма о возвращении героини в почти нетронутое   временем село в Карелии. Роман-притча о борьбе старого и нового в разных обличиях — о вынужденном побеге и осознанном укоренении, о тех, кто не уехал, а остался.

Всего в программе «Платформы» – более двух десятков лекций и дискуссий. Среди тем, которым будут посвящены выступления писателей, филологов, краеведов: противостояние науки и художественной фантазии; история книгопечатания; литературные маршруты в Самаре; исследование как писатели становились брендами и экспертное мнение, почему нас цепляют феминитивы, заимствования и сленг, а также руководство – как снять эпичный музыкальный клип с помощью ИИ. В динамичном формате стендапа пройдет встреча, посвященная актуальной теме «Ищем себя в новых медиа реалиях. Как сохранить независимость от платформ и собственное лицо».

Кроме того, на фестивале можно будет проверить знание русского языка во время «Тотального диктанта» 18 апреля, а также произведений русской и мировой литературы, приняв участие в Литературном квизе 19 апреля, принести прочитанные книги на благотворительный книжный маркет, который также пройдет 19 апреля и побороться за победу на Чемпионате по чтению вслух «Открой рот» 17 апреля.

В течение недели в рамках фестиваля будет работать книжная ярмарка нового формата «Книжный Зомбиленд» – на большой площади будут представлены книги всевозможных жанров и тематик практически от всех издательств страны. Посетители ярмарки смогут выбрать и приобрести книги самостоятельно: ярмарка работает как «магазин без продавца» с минимальной наценкой, практически по ценам издательств.

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 2026  10:11
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
