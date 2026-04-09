Пасхальные куличи подорожали на 19% за год

Готовый кулич подорожал на 19% за год, при этом спрос на продукт не изменился. Об этом сообщают СМИ.

«В среднем по России куличи подорожали на 19% при неизменном уровне спроса», — сообщает ТАСС со ссылкой на исследования «Контура». Аналитики изучили пять миллионов чеков на продукты, которые покупают на пасхальной неделе.

В Тюменской области средняя цена кулича выросла на 38%, в Ростовской — на 31%, в Башкирии — на 21%. При этом в Свердловской области куличи подешевели на 20%, в Москве и Подмосковье — на 23%, в Пермском крае — на 12%. Спрос на пасхальные куличи снизился в Тюменской области на 35%, в Пермском крае — на 18%. Предположительно, жители этих регионов предпочитают печь куличи сами.

Несмотря на подорожание готовых куличей, стоимость самостоятельного приготовления пасхального кулича в России за год снизилась более чем на 2%. По данным «Руспродсоюза», сейчас она составляет около 230 рублей. При этом в некоторых регионах спрос на готовые куличи снизился, что может свидетельствовать о том, что жители предпочитают печь куличи дома.