цены на вторичном рынке жилья в Самаре за год увеличились на 16%

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В Самаре средняя стоимость 3-комнатных квартир на вторичном рынке составляет 6,8 млн рублей (+10% за год), объектов с 4 комнатами и более — 10,8 млн рублей (-1% за год).

В «Авито Недвижимости» поделились итогами августа 2023 года на вторичном рынке жилья в России. За год количество предложений на платформе уменьшилось на 6%. Это произошло в том числе потому, что спрос по сравнению с тем же месяцем прошлого года увеличился на 12%. Что касается структуры предложения, то единственными сегментами, которые нарастили долю в экспозиции, стали так называемые “семейные квартиры” — трехкомнатные и четырехкомнатные (занимают 23 и 5% от всего предложения соответственно).

Цены на объекты старого фонда на «Авито Недвижимости» за год выросли на 13%. По сравнению с августом 2022 года двухкомнатные и трехкомнатные квартиры стали дороже на 14%, объекты с четырьмя комнатами и более — на 11%, однокомнатные квартиры — на 9%, студии — лишь на 1%.

«Снижение объема предложения свидетельствует об активизации спроса и оживлении рынка вторичной недвижимости по сравнению с ситуацией годичной давности. Объекты быстрее продаются, поэтому и объявлений на платформе остается меньше. Продавцы назначают более высокую стоимость, реагируя на активизацию спроса и уменьшение числа действительно качественных лотов, которые вышли на рынок в 2022 году. Также сегодня владельцы недвижимости в большей степени, чем год назад, могут позволить себе подождать клиента, готового заплатить требуемую цену, поэтому реже соглашаются на дисконт», — комментирует Сергей Хахулин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

Спрос на вторичном рынке жилья за год вырос в 30 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». Самый большой рост в Симферополе (+64%), Казани (+46%) и Томске (+40%), снижение — в Москве (-26%), Сочи (-9%) и Кирове (-3%). Интерес к трехкомнатным квартирам за год вырос в 27 регионах, к объектам с четырьмя комнатами и более — в 20 регионах. Интересно, что в столице только сегмент самых больших квартир за год показал рост спроса на вторичном рынке жилья.

По сравнению с августом 2022 года цены на квартиры в старом фонде выросли в 30 из 33 городов исследования, трехкомнатные квартиры подорожали в 28 городах, а объекты с четырьмя комнатами и более — в 27. Самые дорогие «трешки» на конец лета 2023 года расположены в Москве (22,6 млн рублей, -3% за год), Сочи (17,8 млн рублей, +5% за год) и Санкт-Петербурге (13,3 млн рублей, цена за год не изменилась). Наиболее доступные «трешки» — в Ижевске (4,3 млн рублей, +12% за год), Ульяновске (4,5 млн рублей, +16% за год) и Брянске (4,6 млн рублей, +14% за год).

В сегменте квартир с четырьмя комнатами и более на вторичном рынке недвижимости лидеры те же. В Москве такой объект в среднем стоит 87 млн рублей (+9% за год), в Сочи — 30 млн рублей (-2% за год), в Санкт-Петербурге — 21,2 млн рублей (-8% за год). Самые дешевые квартиры подобного формата также в Ижевске, Брянске и Ульяновске.