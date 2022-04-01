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Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января - февраля, ее дефицита в стране не будет. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24", передает ТАСС.

По его словам, российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов и один из комбинатов будет выпускать новый сорт бумаги, "не ярко белого цвета". "Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - сказал он.

"Что касается бумаги, то все нормально в стране", - сказал Виктор Евтухов. Он отметил, что в РФ три крупнейших производителя этой бумаги - в Ленинградской области, Коми и в Архангельской области.

Замминистра рассказал, что Светогорский комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты. "Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага", - пояснил он.

Евтухов подтвердил, что Минпромторг фиксировал дефицит офисной бумаги в РФ и рост цен на нее у перекупщиков, в отдельных случаях более чем в 20 раз, сейчас проверку по этому поводу проводит Генпрокуратура. "Мы по этому поводу обратились к нашим коллегам в Генпрокуратуру. Сейчас, насколько я знаю, проходит проверка этой ситуации", - сказал он.

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС