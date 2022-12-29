Цены на электроэнергию в России остаются стабильными

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Резкого скачка стоимости услуг ЖКХ, в том числе и электричества, в стране не произошло. Об этом рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Ссылаясь на заголовки некоторых СМИ, которые пытаются раздуть тему с повышением тарифов, он прокомментировал ситуацию, которая складывается на самом деле.

По его словам, стоимость электроэнергии держится в рамках допустимых значений для зимнего периода. Для предприятий изменения цен на оптовые закупки электроэнергии получилось существенно ниже инфляции.

Министр также добавил, что тарифы на электроэнергию для населения регулируются государством и не зависят от изменений цен на оптовом рынке.

Индексация тарифов для населения происходит согласно параметрам прогноза социально-экономического развития России. И ориентироваться на изменение цен в моменте некорректно. Их динамика зависит от структуры выработки электроэнергии и уровней спроса\предложения.

Цены формируются за сутки до реальной поставки электроэнергии, а основной критерий отбора – конкурентоспособность ценовых заявок.

Пиковые значения были локальны и непродолжительны. А уже с 25 декабря цены вернулись к обычным для этого периода позициям.

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