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Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив

9 июля 2022 10:13
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Три проекта из Самарской области получат поддержку по итогам третьего специального конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Утверждены списки проектов-победителей третьего специального конкурса 2022 года на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий. От Самарской области признаны победителями три проекта.

Первый победитель конкурса — Летний джазовый лагерь Moving Club Camp пройдет в начале июля. Его задача — популяризация и сохранение общероссийской культурной идентичности, противодействие феномену «отмены культуры». В нем примут участие более 60 молодых музыкантов Самарской области. На протяжении трех дней ребят ждут групповые занятия, персональные консультации и творческие встречи с лучшими экспертами российского джазового сообщества. 10 июля организаторы — Детско-молодежная городская общественная организация “Клуб “Движение” проведут джазовый фестиваль, где хедлайнером выступит квинтет народного артиста Игоря Бутмана. Вместе с молодыми самарскими музыкантами – участниками джазового лагеря Moving Club Camp на сцену выйдут: Квартет Анатолия Осипова, Трио Владимира Нестеренко, Трио Игоря Яковенко, певица Анастасия Лютова и др.

Также поддержку получили две организации Сызрани — общественная организация поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» и сызранское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». «Сплочение» предложило провести проект «Историко-патриотический фестиваль для детей и подростков «Помню и горжусь!». Проект  направлен на сохранение историко-культурного и духовного наследия России через пробуждение у школьников интереса к изучению истории страны, развития чувства сопричастности подвигу своих прадедов.

Проект планируется реализовать в партнерстве с образовательными учреждениями, общественными организациями патриотической направленности (поисковые отряды и патриотические клубы), ветеранами боевых действий и локальных воин современности в формате «живого» погружения в историю. Основным мероприятием будет проведение реконструкции сражения «Разгром немецких войск под Москвой».  Участие подростков в реконструкции позволит прочувствовать исторические события через собственную визуализацию героев, трансляцию своего понимания событий в среде единомышленников.

В проекте «Патриотический фестиваль для детей и молодежи «От поколения к поколению – сильная Россия!» примут участие 300 школьников Сызрани. В обосновании своего проекта организаторы отметили: «Дети и подростки в возрасте 13-17 лет являются наиболее уязвимой социальной группой, подверженной негативному воздействию антироссийской пропаганды. У молодежи еще нет большого иммунитета к фейкам и навыка их различения. Поэтому мы считаем необходимым проводить активную работу патриотической направленности именно с данной возрастной категорией». Патриотический фестиваль пройдет осенью этого года.

 «В прошлом году был создан Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ), в координационный комитет которого вошел Дмитрий Игоревич Азаров – как председатель комиссии Госсовета по культуре и как губернатор Самарской области. Мы активно включились в работу. Самарский регион  по итогам I конкурса 2021 года получил федеральную поддержку на общую сумму более 90 миллионов рублей. Среди ярких проектов– музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ», который прошел с Самаре 11-12 июня на День России. Его участниками стали музыканты-авторы со всей России. Фестиваль  имел потрясающий успех. Он привлек талантливых конкурсантов со всей страны и более 50 тысяч зрителей. Фестиваль воплотил в жизнь идею «Россия – страна возможностей», и доказал, что если ты талантлив, ты сможешь добиться всего чего захочешь - отметила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.В первом конкурсе 2022 года от Самарской области было подано 184 заявки.   По Приволжскому федеральному округу Самарская область заняла 5 место по количеству поданных заявок  после Удмуртии, Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области. Но не все заявки проходят конкурсный отбор Фонда культурных инициатив, поэтому при министерстве создан специальный экспертный совет, в котором наши самарские специалисты, давно работающие с разными фондами, предварительно смотрят заявки и дают практические рекомендации по их доработке и оформлению».

По итогам независимой оценки экспертов грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив третьего специального конкурса 2022 года в Российской федерации получат 104 проекта из 45-ти регионов России. Общая сумма утвержденных грантов по всей стране  — 446 825 366 рублей, заявленное софинансирование от авторов проектов — 330 113 510 рублей.

Самарская область вошла в лидеры по количеству поддержанных проектов, среди которых стали Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Удмуртская Республика, Новосибирская и Нижегородская области, Красноярский край (от этих регионов поддержано три и более творческих инициатив).

Из бюджета Президентского фонда культурных инициатив на 2022 год на проведение специальных конкурсов направлен 1 млрд рублей. Официальная информация об итогах конкурса опубликована на официальном сайте Фонда.

Теги: В центре внимания

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