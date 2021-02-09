Треть жителей Самарской области при нехватке денег используют кредитные карты

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Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей из Самарской области и выяснила, к каким мерам они чаще всего прибегают при нехватке денег.

Как оказалось, 30% жителей Самарской области, которым не хватает зарплаты на основные нужды, при нехватке денег прибегают к использованию кредитных карт – чаще других так отвечали бухгалтеры, медицинские работники и специалисты сферы продаж. Примечательно, что к этой мере женщины прибегают чуть чаще, чем мужчины (28% против 24%). 43% чаще всего занимают у родственников, друзей, коллег, ещё 8% - берут кредиты в банке наличными.

«Стоит отметить, что самая большая статья расходов жителей Самарской области – это еда (этот вариант выбрали 54% респондентов). Далее идут коммунальные услуги (39% ответов), аренда жилья/ипотека (28%), выплата кредитов (не ипотечного) – так ответили 28%», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Фото: Pixabay.com