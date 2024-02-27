Траты россиян на новые авто в январе снизились на треть

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По итогам января расходы россиян на покупку новых автомобилей снизились на 32,5% по сравнению с декабрем, до 261,5 млрд руб. Это в 2,3 раза больше, чем в январе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Открытие авто» и «Автостата».

Более 30% денег ушло на покупку авто премиум-сегмента, куда входят в том числе китайские машины. Согласно исследованию, за январь было продано 48,3 тыс. новых легковых машин китайских марок. На их покупку потратили 176 млрд руб., что составляет 67,3% от всего рынка. Год к году эта сумма выросла в 3,5 раза (с 50,9 млрд руб.).

На долю российских марок в январе пришлось 12,2% (31,8 млрд руб.), европейских — 9,2% (24 млрд руб.), японских — 6,2% (16,1 млрд руб.), корейских — 3,4% (8,9 млрд руб.), американских — 1,3% (3,4 млрд руб.). Снижение закупок было отмечено только у корейских брендов (на 26% год к году).

В количественном выражении было приобретено 48,3 тыс. единиц китайских машин. Российских — почти вдвое меньше (24,6 тыс. шт.). Продажи европейских, японских, корейских и американских автомобилей по отдельности были менее 3 тыс. штук.

Как выяснил «Ъ», Минпромторг исключил весь легковой и легкий коммерческий транспорт из программы льготного лизинга для экономии бюджета. Теперь с господдержкой можно приобрести только пассажирские версии «Газелей» или моделей «Соллерса», обычные автобусы, а также электромобили и тягачи КамАЗа. В итоге рост рынка LCV, который и так не восстановился до докризисных показателей, затормозится.