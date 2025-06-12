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Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России

12 июня 2025 10:26
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Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в России

Компания Toyota Tsusho Corporation опровергла РИА Новости информацию о якобы имевшем место возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России и заявила об отсутствии подобных планов на сегодняшний день.

"(Информация о возобновлении продаж новых автомобилей Toyota в России) не соответствует действительности", — заявили в компании в ответ на запрос РИА Новости в связи с появившимися в российских СМИ сообщениями о якобы возобновившихся продажах автомобилей Toyota в России.

На сегодняшний день планов (по возобновлению продаж новых автомобилей Toyota) нет, добавили в компании.

На прошлой неделе в российских СМИ появились сообщения о будто бы возобновившихся продажах новых автомобилей Toyota, к которым якобы имеет отношение торговая компания Toyota Tsusho Corporation, входящая в группу Toyota.

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