Торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар в Самарской области

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В Самарской области наблюдается небольшое снижение ажиотажного спроса на сахар. По данным торговых сетей, за минувшие выходные он упал почти в два раза в сравнении с 11 марта.

— Однако спрос на сахар все еще превышает обычный на 70-80%. За последние три недели снижения поставок сахара в регион не было. В среднем завозится около 700 тонн, — сообщил на совещании в правительстве глава департамента торговли и развития потребрынка Минпромторга Самарской области Алексей Софронов.

Власти отмечают, что в регион доставляют достаточное количество продуктов. Отсутствие некоторых товаров на полках в магазинах связано с ажиотажным спросом. К примеру, сахар завозят в торговые сети раз в несколько дней. В среднем по 200 кг. Раньше этого количества хватало на три дня торговли, теперь — на 2-3 часа. Андрей Софронов отметил, что в ближайшее дни магазины увеличат объемы поставок товара в два раза, сообщает Самара-КП.