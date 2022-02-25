ТОР «Чапаевск» пополнилась новым резидентом

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Территория опережающего развития «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. На днях было подписано трехстороннее соглашение между инвестором, областным минэкономразвития и городской администрацией.

Инициатор проекта намерен создать в Чапаевске организацию по выполнению ремонтно-строительных работ с предоставлением услуг частного агентства занятости.

Создание благоприятного инвестиционного климата, условий для диверсификации экономики региона – часть региональной Стратегии лидерства, разработанной по поручению Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона.

Новое предприятие будет предоставлять горожанам комплексные услуги по подбору, подготовке, обучению персонала, а также выполнять ремонтно-строительные работы: капитальный и текущий ремонт тепловых и водопроводных сетей, ливневых канализаций, зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений.

Инвестор вложит в реализацию проекта 43,8 млн рублей, в будущей организации будет создано 75 новых рабочих мест.

«Мы активно развиваем две территории опережающего развития, действующие в регионе – это площадки в Тольятти и Чапаевске. Каждый инвестор получает ряд налоговых льгот, административное сопровождение на всех этапах реализации проекта. Работа с инвесторами – наш приоритет, и каждый такой проект вносит свой значительный вклад в диверсификацию экономики этих двух городов, дает жителям новые, высокооплачиваемые рабочие места с хорошими условиями труда и стабильной заработной платой», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Теперь количество резидентов ТОСЭР «Чапаевск» увеличилось до 20. В общей сложности компании планируют вложить в развитие города 11,4 млрд рублей инвестиций и создать 4,5 тыс. рабочих мест. Сегодня в реализацию проектов уже вложено 556 млн рублей.