Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом «Сколково»

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Резидент технопарка «Жигулевская долина» – компания «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» – вошел в инновационный центр «Сколково». В новом статусе компания будет развивать проект по разработке технологии производства суперконструкционного высокотемпературного композитного пластика для 3D-печати.

Основная деятельность компании – производство филамента – пластика для 3D-печати, наполненного стекло- или углеволокном и имеющего высокую прочность и химическую стойкость. Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии. Преимущества этого процесса – способность создавать очень сложные поперечные сечения и обрабатывать хрупкие материалы. Благодаря разработке собственной рецептуры и технологии производства высокотемпературного филамента компания изготавливает пластик более стабильного диаметра, что исключает брак. «3ДВОЛК» имеет необходимые сертификаты, технические условия производства филамента подтверждены в аккредитованных лицензированных лабораториях – это ещё одно преимущество перед конкурентами.

«Научным руководителем нашего проекта выступал профессор кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Илья Владимирович Нечаев. Он помогал нам оформлять научную документацию. Вместе с ним мы доработали свою технологию и начали её внедрять, – пояснил коммерческий директор ООО «ЗДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» Игорь Котяков.

Именно эта доработанная технология и была представлена экспертам Сколково.

Технопарк «Жигулёвская долина» с 2018 года является региональным оператором «Сколково», что позволяет местным резидентам проходить экспертизу для «Сколково» по ускоренной программе «Fast Track». Этой возможностью воспользовалось ООО «ЗДВОЛК».

«При подаче заявки в «Сколково» мы столкнулись с проблемой в сборе документации, – сказал Игорь Котяков. – Благодаря резидентству в «Жигулёвской долине» эту проблему удалось решить. Специалисты технопарка вместе с ментором «Сколково» помогли правильно оформить заявку, сделать презентацию нашего инновационного трека. Месяц кропотливой синхронной работы и успешное прохождение программы «Fast Track» позволило нашей компании стать резидентом «Сколково».

«3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» стал резидентом «Жигулёвской долины» в 2021 году с проектом по разработке высококонструкционных материалов. Технопарк предоставил полностью оборудованное помещение для организации производства.

«В технопарке «Жигулевская долина» готовы поддержать как перспективные инновационные стартапы, так и действующие технологические компании. Здесь действует целый комплекс услуг и возможностей, разобраться в которых помогут компетентные специалисты площадки. По итогам 2023 года наш технопарк признан лучшим в стране. И этот высокий статус накладывает определенные обязательства: работать на максимуме, быть примером и транслировать свой эффективный опыт выращивания бизнеса в сфере высоких технологий», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты технопарка помогают компании находить новых партнёров. В 2022 году была организована встреча с лидерами ракетно-космической отрасли – ЦСКБ «Прогресс», итогом которой стало подписание соглашения о намерениях. В прошлом году началось сотрудничество с компанией «Транспорт Будущего». Компания «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» постоянно расширяет географию заказчиков. Сегодня это не только Россия, но и Казахстан, Беларусь. В планах – Иран и Турция.

Поддержка резидентов технопарка ведётся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Говоря о преимуществах статуса резидента «Сколково», коммерческий директор «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» отметил, что экосистема московского технопарка позволяет обмениваться опытом, находить партнёров и поставщиков. Широкие возможности открывает участие в профильных конференциях – очень эффективный инструмент для налаживания контактов и выхода на новые рынки. Еще одним бонусом является предоставление налоговых льгот. Это позволит компании удерживать цены и предлагать сотрудникам конкурентоспособный уровень зарплаты.

«Жигулёвская долина» является единым окном поддержки и развития в регионе для компаний, работающих в области технологических инноваций, – сказал директор технопарка Александр Сергиенко. – Фонд «Сколково» – наш партнёр, а наши резиденты становятся участниками «Сколково» и получают дополнительные меры поддержки Фонда для своих проектов. Количество компаний в регионе со статусом участника «Сколково» каждый год растет, а значит, растет их эффективность».

Фото предоставлено пресс-службой парка «Жигулёвская долина»