Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом «Сколково»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью и утром 7 марта местами по Самарской области ожидается туман
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Грузовик с тюльпанами почти на 3 млн рублей украли в Подмосковье
Список мест пополняется с учетом постоянного контроля за состоянием улично-дорожной сети и выявления новых дефектов.
В Самаре продолжается поддерживающий ремонт проезжей части дорог 
В областной столице продолжают усиленную работу по проливке дождеприемников горячей водой.
Коммунальные службы Самары готовятся к паводку
В целях улучшения транспортной доступности Куйбышевского внутригородского района и, в частности, микрорайона «Волгарь».
В Самаре с 7 марта будет на два автобусных маршрута больше
Игра способствует установлению контакта между психологом и несовершеннолетними, формированию у подростков критического отношения к своему поведению и поступкам.
Психологи УИС СО регулярно используют игротерапию в работе с несовершеннолетними
Условия выхода на пенсию в 2024 году для жителей Самарской области
Руководитель ведомства принял участие в научно-практической конференции "Сызранский медико-гуманитарный колледж: итоги, достижения, перспективы".
Армен Бенян посетил медико-гуманитарный колледж в Сызрани
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.16
-0.19
EUR 98.94
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольяттинский производитель пластика для 3D-печати стал резидентом «Сколково»

6 марта 2024 15:28
157
Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии.

Резидент технопарка «Жигулевская долина» – компания «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» – вошел в инновационный центр «Сколково». В новом статусе компания будет развивать проект по разработке технологии производства суперконструкционного высокотемпературного композитного пластика для 3D-печати.

Основная деятельность компании – производство филамента – пластика для 3D-печати, наполненного стекло- или углеволокном и имеющего высокую прочность и химическую стойкость. Компания смогла улучшить технологию производства пластика методом экструзии. Преимущества этого процесса – способность создавать очень сложные поперечные сечения и обрабатывать хрупкие материалы. Благодаря разработке собственной рецептуры и технологии производства высокотемпературного филамента компания изготавливает пластик более стабильного диаметра, что исключает брак. «3ДВОЛК» имеет необходимые сертификаты, технические условия производства филамента подтверждены в аккредитованных лицензированных лабораториях – это ещё одно преимущество перед конкурентами.

«Научным руководителем нашего проекта выступал профессор кафедры «Химия и технология полимерных и композиционных материалов» Илья Владимирович Нечаев. Он помогал нам оформлять научную документацию. Вместе с ним мы доработали свою технологию и начали её внедрять, – пояснил коммерческий директор ООО «ЗДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» Игорь Котяков.

Именно эта доработанная технология и была представлена экспертам Сколково.

Технопарк «Жигулёвская долина» с 2018 года является региональным оператором «Сколково», что позволяет местным резидентам проходить экспертизу для «Сколково» по ускоренной программе «Fast Track». Этой возможностью воспользовалось ООО «ЗДВОЛК».

«При подаче заявки в «Сколково» мы столкнулись с проблемой в сборе документации, – сказал Игорь Котяков. – Благодаря резидентству в «Жигулёвской долине» эту проблему удалось решить. Специалисты технопарка вместе с ментором «Сколково» помогли правильно оформить заявку, сделать презентацию нашего инновационного трека. Месяц кропотливой синхронной работы и успешное прохождение программы «Fast Track» позволило нашей компании стать резидентом «Сколково».

«3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» стал резидентом «Жигулёвской долины» в 2021 году с проектом по разработке высококонструкционных материалов. Технопарк предоставил полностью оборудованное помещение для организации производства.

«В технопарке «Жигулевская долина» готовы поддержать как перспективные инновационные стартапы, так и действующие технологические компании. Здесь действует целый комплекс услуг и возможностей, разобраться в которых помогут компетентные специалисты площадки. По итогам 2023 года наш технопарк признан лучшим в стране. И этот высокий статус накладывает определенные обязательства: работать на максимуме, быть примером и транслировать свой эффективный опыт выращивания бизнеса в сфере высоких технологий», – акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Специалисты технопарка помогают компании находить новых партнёров. В 2022 году была организована встреча с лидерами ракетно-космической отрасли – ЦСКБ «Прогресс», итогом которой стало подписание соглашения о намерениях. В прошлом году началось сотрудничество с компанией «Транспорт Будущего». Компания «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» постоянно расширяет географию заказчиков. Сегодня это не только Россия, но и Казахстан, Беларусь. В планах – Иран и Турция.

Поддержка резидентов технопарка ведётся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и является одной из главных задач в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Говоря о преимуществах статуса резидента «Сколково», коммерческий директор «3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ» отметил, что экосистема московского технопарка позволяет обмениваться опытом, находить партнёров и поставщиков. Широкие возможности открывает участие в профильных конференциях – очень эффективный инструмент для налаживания контактов и выхода на новые рынки. Еще одним бонусом является предоставление налоговых льгот. Это позволит компании удерживать цены и предлагать сотрудникам конкурентоспособный уровень зарплаты.

«Жигулёвская долина» является единым окном поддержки и развития в регионе для компаний, работающих в области технологических инноваций, – сказал директор технопарка Александр Сергиенко. – Фонд «Сколково» – наш партнёр, а наши резиденты становятся участниками «Сколково» и получают дополнительные меры поддержки Фонда для своих проектов. Количество компаний в регионе со статусом участника «Сколково» каждый год растет, а значит, растет их эффективность».

 

Фото предоставлено пресс-службой парка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо».
05 марта 2024, 17:47
Сотрудники тольяттинского гарнизона полиции приняли участие в соревнованиях по зимнему мини-футболу
В турнире приняли участие 40 сотрудников полиции – представители четырёх коллективов физической культуры «Динамо». Спорт
485
В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон.
04 марта 2024, 14:37
Тольяттинская команда "Жигули" - обладатель командного Кубка России по спидвею
В Тольятти сегодня завершился зимний гоночный сезон. Спорт
585
Подозреваемый получил путем электронных переводов не менее 150 тысяч рублей.
03 марта 2024, 16:10
Доцент кафедры тольяттинского вуза подозревается в получении взятки
Подозреваемый получил путем электронных переводов не менее 150 тысяч рублей. Закон
642
В центре внимания
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
224
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
230
Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.
5 марта 2024  20:56
В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
549
Прошла стратегическая сессия «Достижения и перспективы работы социальной службы».
5 марта 2024  20:07
В Самаре обсудили достижения и перспективы работы социальной службы
566
В Самаре после праздников на линию выйдут новые автобусы.
5 марта 2024  19:09
Дмитрий Азаров оценил 20 новых пассажирских автобусов в Самаре
3400
Весь список