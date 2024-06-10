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Тольяттинские студенты получили шанс на профессиональный рост благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства

10 июня 2024 15:47
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В Тольятти соискатели имели возможность пройти собеседования с работодателями города.

В ходе регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, проходившей в апреле, в Тольятти соискатели имели возможность пройти собеседования с работодателями города. Они также могли посетить мастер-классы и обсудить возможности профессионального обучения или открытия собственного бизнеса при поддержке центра занятости населения. Ярмарка является одним из мероприятий, проводимых в рамках модернизации службы занятости, которая реализуется благодаря национальному проекту «Демография».

На ярмарку были приглашены студенты последних курсов тольяттинских техникумов и колледжей. Они узнали о возможностях совмещения работы и учебы, а также прохождения практики на предприятиях. Даниил Плотников и Даниил Сотов поделились своим примером успешного трудоустройства на крупнейшее предприятие города Тольятти.

«На ярмарке трудоустройства мне удалось пройти собеседование с несколькими работодателями, узнать о возможности прохождения практики по будущей профессии. Специалисты центра занятости помогли создать резюме на портале «Работа России», где я смог посмотреть условия и требования по будущей профессии», - рассказал Даниил Плотников, трудоустроившийся на АО «АВТОВАЗ» электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Даниил с другом хотели совмещать учебу с работой, и для них было важно, чтобы предприятие отнеслось к этому с пониманием.

«На ярмарке трудоустройства была возможность узнать о прохождении практики. Я решил уточнить свои вопросы у представителей крупнейшего предприятия города - АО «АВТОВАЗ», где мне сказали, что можно не только пройти практику, но и полноценно совмещать работу с учебой. Предприятие готово предложить график, подстроив его под обучение, что для меня было очень важно. Благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства я уже начал свою профессиональную карьеру», - поделился Даниил Сотов, который также трудится электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

В помощь молодым специалистам - развитая система наставничества на предприятии.

«Молодых специалистов обучают работе на производстве. Прежде чем они смогут самостоятельно выполнять необходимые задачи, наставники проверяют уровень их профессиональных знаний, обучают тонкостям работы, дают советы. Мы понимаем, что за теоретическими знаниями должны идти и практические навыки, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела», - отметил начальник цеха по ремонту оборудования производства чугунного литья и поковок АО «АВТОВАЗ» Сергей Коннов.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства состоится 28 июня. В Тольятти он пройдет на базе кадрового центра «Работа России». Все желающие смогут подобрать себе подходящие вакансии и принять участие в различных мероприятиях ярмарки.

 

Фото –Минтруд Самарской области

Теги: Тольятти

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