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За последнее время цены на куриные яйца в России резко выросли. Обеспокоенность подобной динамикой уже выразили в Генпрокуратуре и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Соответствующий вопрос обсуждался с участием Минпромторга, Минсельхоза, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли. На этом фоне представители крупных продуктовых сетей заявили о готовности ограничить наценку на этот вид продукции. Однако аналитики предупреждают, что подобная практика может негативным образом сказаться на рынке и дестимулировать производителей к наращиванию производства.

Только с начала 2023 года стоимость десятка куриных яиц на российском рынке увеличилась на 36,63 процента, а за ноябрь поднялась на 15 процентов. При этом подобная динамика наблюдается в стране не первый месяц. Так, в октябре куриные яйца подорожали в среднем по стране на 23,9 процента в годовом выражении. Розничные цены теперь колеблются от 90 до 150 рублей, а в некоторых случаях стоимость продуктов категории С1 (первая категория, вес яйца от 55 до 65 граммов) достигает и вовсе 164-170 рублей, пишет Лента.

В свою очередь, в Генеральной прокуратуре заявили о еще большем подорожании куриных яиц. В ведомстве заявили об увеличении средней розничной стоимости подобной продукции в России более чем на 40 процентов с начала 2023 года. На этом фоне глава Генпрокуратуры Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного повышения стоимости продуктов в регионах и принять исчерпывающие меры для сдерживания роста цен на социально значимый продукт питания.

Руководитель центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев связал резкий рост цен на куриные яйца в России с рядом факторов. В число ключевых причин подобной динамики эксперт включил ослабление курса рубля к доллару, в результате которого увеличилась стоимость различных медикаментов и оборудования для производства яиц, а также распространение птичьего гриппа, на фоне которого снизились объемы предложения. При этом спрос на эту продукцию в стране за последнее время, напротив, увеличился.

Разницу между спросом и предложением также подтвердили в одной из крупных торговых сетей. Там отметили, что ожидают еще большего увеличения спроса на куриные яйца в преддверии новогодних праздников. В свою очередь, глава Российского птицеводческого союза Галина Бобылева объяснила рост цен высокой значимостью этой продукции для граждан на фоне увеличения стоимости других важных продуктов питания.

Доктор экономических наук Леонид Холод связал удорожание яиц с подорожанием мяса птицы и свинины. По его словам, рост цен на эти виды мясной продукции привел к снижению спроса на них и дополнительному интересу граждан к куриным яйцам. На фоне же ограниченного предложения производителям и крупным розничным продуктовым сетям стало труднее удовлетворить растущий спрос со стороны населения, что в итоге и привело к росту наценок.

Яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены

Проблемой резкого роста цен на куриные яйца также обеспокоились в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве предложили запретить отечественным компаниям устанавливать необоснованно завышенные цены на социально значимые категории продуктов питания. Окончательный список, который будет отслеживать регулятор, должно будет утвердить правительство. Ожидается, что в перечень войдут мясо, молоко, яйца, хлеб, чай и другие категории. В X5 Group, в свою очередь, заявили, что с июля 2023 года в крупнейших торговых сетях средняя наценка на тендерное куриное яйцо и так была отрицательной.

В начале декабря в ФАС также предложили крупным торговым сетям добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5 процентов до марта 2024 года. Организация объяснила инициативу сильным ростом цен на продукцию, который «вызывает обеспокоенность потребителей».