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Технопарк «Жигулевская долина» вошел в ТОП-3 региональных операторов Сколково

21 апреля 2022 14:54
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«Жигулевская долина» - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов

«Жигулевская долина» в очередной раз подтвердила свою эффективность – технопарк вошел в первую тройку региональных операторов «Сколково», став лауреатом премии Skolkovo Regions Awards. Об этом стало известно в ходе конференции «Skolkovo Regions. Источники инноваций в регионах». 

«Жигулевская долина» - одна из ведущих инвестиционных площадок региона. Здесь резидентам помогают на всех стадиях реализации их проектов. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание созданию комфортных условий для развития технологического и инновационного предпринимательства. Благоприятный деловой климат в регионе формируется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». 

Всего в рейтинге приняли участие 27 операторов из российских регионов. Статус регионального оператора «Жигулевская долина» получила в 2018 году и ежегодно увеличивает количество резидентов «Сколково» в Самарской области. 

«Высокая оценка деятельности технопарка – результат ежедневной, планомерной работы областного правительства и управляющей компании «Жигулевской долины». На одной площадке мы объединили все инструменты для развития высокотехнологичных проектов, инновационных стартапов и продолжаем расширять эти возможности. Сегодня резиденты технопарка могут претендовать на статус резидента «Сколково», поддержку федеральных институтов развития, пользоваться услугами, которые предоставляет сам технопарк, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Более 250 компаний уже реализуют свои проекты, находясь внутри экосистемы инноваций, получая поддержку, обмениваясь опытом с коллегами, обращаясь за консультациями к экспертам. Комплексная работа, которая ведется на уровне региона, позволяет начинающим инноваторам и технологическим предпринимателям, быстрее выводить свои продукты на рынок и находить своего потребителя».  

Сегодня технопарк продолжает распаковывать и продвигать новые кейсы индустриального взаимодействия. Партнерами «Жигулевской долины» являются представители региональной и федеральной инфраструктур поддержки, крупнейшие предприятия региона, ведущие вузы и научно-исследовательские центры Самарской области, Москвы и Санкт-Петербурга, финансовые структуры, институты развития и поддержки предпринимательства, международные компании, технопарки России и зарубежья. 

«Для нас эта награда – плод совместной работы с Фондом «Сколково». Она присуждена не только команде технопарка, резидентам, но и индустриальным партнерам и нашему учредителю – министерству экономического развития и инвестиций Самарской области, – сказал на вручении Премии директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. - Я рад видеть в зале региональных операторов Сколково, с которыми мы этим летом в Самаре и Тольятти проводили выездную Школу региональных операторов. Это был первый опыт Фонда «Сколково», когда такой саммит состоялся вне Москвы. Для нас инновации – это, прежде всего, люди, их общение. Мы хотим, чтобы, помимо встреч в столице, руководство Фонда продолжило опыт выездных собраний операторов на базе новых регионов, сделав их традиционными». 

 

Фото:  правительство СО

 

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