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Технопарк «Жигулевская долина» пополнился 11 новыми резидентами

29 декабря 2022 11:45
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Технопарк «Жигулевская долина» пополнился 11 новыми резидентами

В Самаре в центре «Мой бизнес» продолжается «Неделя инноватора» – масштабное событие для представителей бизнес-сообщества региона, организованное министерством экономического развития и инвестиций и технопарком «Жигулевская долина».

По итогам декабрьского заседания единого Экспертного совета технопарков под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова еще 11 заявок одобрены к присвоению статуса резидента технопарка «Жигулевская долина». 

Создание условий для высокотехнологичных компаний и стартапов, способных внести свой вклад в развитие промышленных производств и всего региона в целом – важное направление в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова.

Напомним, что Самарская область занимает шестое место по уровню научно-технологического развития среди субъектов РФ по данным агентства «РИА Рейтинг».

Новые резиденты технопарка планируют реализовать проекты по разным направлениям: от систем профилактики осложнений ИВЛ и молекулярной ионизации нефтяных жидкостей до систем для диагностики работы скважин.

«Экосистема «Жигулевской долины» – ключевой компонент в развитии инновационной экономики Самарской области. Мы уделяем большое внимание развитию инновационной инфраструктуры, постоянно расширяем спектр мер поддержки для высокотехнологичного бизнеса. Сегодня в периметре технопарка развивается более 290 компаний, которые создали более 2200 рабочих мест. Мы рады, что новые стартапы заявляют о себе и используют все возможности, которые создаются для них как на уровне региона, так и всей страны в целом», – сказал Дмитрий Богданов.

Получение статуса резидента усиливает возможности технологических стартапов для развития их проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и внедрения в производство.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнером АНО «Агентство по технологическому развитию». В «Жигулевской долине» работает представитель Фонда содействия инноваций. Тесное сотрудничество технопарка с Инновационным фондом Самарской области позволяет развивать взаимодействие резидентов с крупными индустриальными предприятиями.

Помимо доступа к федеральным и региональным мерам поддержки, компании-резиденты получают возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в прекрасно оснащенном конгресс-центре. Технопарк сопровождает проекты резидентов информационно, организует участие в выставках, продвигает проекты в СМИ, а также предоставляет актуальную информацию о мерах поддержки инновационного предпринимательства.

За каждой компанией закрепляется проектный менеджер, помогающий подобрать оптимальные программы по привлечению финансирования на каждом этапе «взросления». Также резидентам оказывают содействие при оформлении объектов интеллектуальной собственности, предоставляют консалтинговые услуги.

«Мы рады, что эксперты оценили потенциал нашего проекта и одобрили его к реализации в «Жигулевской долине», – прокомментировал Виктор Федотов, подавший заявку с проектом разработки кровельного покрытия на основе нового полимерного компаунда. – Уверен, что статус резидентов технопарка откроет перед нами новые возможности, послужит развитию и продвижению проекта».

Проконсультироваться по вопросам получения статуса резидента «Жигулевской долины» можно по телефону: +7 (8482) 93-00-93, доб. 906

 

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