Технопарк «Жигулевская долина» – площадка для рождения новых идей и проектов

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«Жигулевская долина» – пространство, аккумулирующее компетенции для рождения новых идей и проектов. 9 ноября в Конгресс-центре нашего технопарка состоялась презентация компании-резидента ООО «П-В-РУС» («ПВР»).

«П-В-РУС» занимается разработкой и производством различных элементов для улучшения технических характеристик заводских узлов и агрегатов автомобилей с полной их унификацией. Компания имеет инжинирингово-производственный центр по импортозамещению специального LCV-транспорта (малотоннажных грузовых автомобилей) на основе модификации стандартных отечественных моделей автомобилей.

Среди участников встречи – резиденты технопарка, а также представители крупнейших автомобильных производств региона.

«Наша встреча была посвящена идее создания тентованных конструкций, – рассказал директор компании «П-В-РУС» Петр Груздев. – В формате технического совета мы обсудили, как можно развить и улучшить конструктивные особенности нашей разработки и сделать её более универсальной для использования.

Для нас быть резидентами технопарка означает находиться в постоянном процессе развития. «Жигулёвская долина» помогает выстроить взаимосвязи между компаниями и создает уникальную площадку, где встречаются максимально полезные друг другу профильные компании, которые обладают компетенциями, помогающими собирать новые команды и создавать уникальные проекты».

Резиденты «Жигулёвской долины» имеют возможность использовать event-пространство конгресс-центра технопарка – одного из крупнейших в регионе конгресс-центров, который включает в себя 16 конференц-залов наполняемостью от 25 до 282 человек, выставочные галереи, просторные холлы для регистрации гостей и организации кофе-брейков, переговорные комнаты, ресторан быстрого обслуживания, бизнес-отель на 37 номеров, охраняемую парковку на 600 автомобилей.

Фото: пресс-служба технопарка