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Свыше трети россиян хотят больше инвестировать в этом году

5 июля 2023 12:42
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Свыше трети россиян хотят больше инвестировать в этом году

Более трети россиян планируют увеличить вложения в российский фондовый рынок, свидетельствуют результаты опроса, проведенного УК ПСБ в июне среди более 1,2 тыс. неквалифицированных инвесторов из всех федеральных округов. Наиболее оптимистичный взгляд на фондовый рынок демонстрируют инвесторы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Пермского края, Башкортостана и Свердловской области. О сокращении инвестиций чаще задумываются жители Краснодарского края, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской и Омской областей.

Каждый третий опрошенный (34%) в ближайшие месяцы планирует оставить объем инвестированных средств на прежнем уровне, каждый пятый (21%) намерен несколько увеличить вложения, а каждый седьмой (15%) — значительно увеличить. В то же время четверть инвесторов собирается снизить объем вложений (20%) или вовсе отказаться от инвестиций (5%).

Активнее других планируют увеличивать вложения инвесторы из Москвы (53%), Санкт-Петербурга (53%), Пермского края (43%), Башкортостана (41%), Свердловской (36%), Самарской (34%) областей.

Чаще других о намерении сократить инвестиции говорили жители Краснодарского края: доля таких респондентов там составила 37%. Также в топ регионов по доле жителей, планирующих уменьшить вложения, попали Воронежская (30%), Волгоградская (27%), Новосибирская (26%) и Омская области, а также Татарстан и Ростовская область (по 25%). 

Примечательно, что почти во всех регионах со столицами-миллионниками (15 из 16) есть те, кто планирует начать инвестировать в этом году. В то же время лишь в 10 регионах небольшая часть инвесторов планирует перестать инвестировать. Наибольшее число таких респондентов живут в Татарстане (17%), Самарской (13%) и Новосибирской (11%) областях, Красноярском крае (7%) и Нижегородской области (6%).

Российский рынок акций к концу лета будет находиться примерно на текущих уровнях из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста, предполагает советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков. «Поддержать рынок могут поступающие от компаний дивиденды. Сдерживающими же факторами станут: ускорение инфляции и, соответственно, повышение ключевой ставки Банка России, медленное восстановление китайской экономики и возможное сочетание рецессии и длительного периода высоких ставок в США». 

В краткосрочной перспективе интересными для покупки могут выглядеть металлурги на фоне возможного возобновления выплаты дивидендов, отмечает эксперт. «В целом же снижение курса рубля оказывает существенную поддержку экспортерам», — подчеркивает Рясков.

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