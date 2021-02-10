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Суд не поддался на провокации

10 февраля 2021 15:17
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суд оставил без удовлетворения иск «Тольяттиазота» о банкротстве связанного с ним ООО «Томет»

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре не поддался на провокации мажоритарных владельцев ПАО «Тольяттиазот», пытавшихся в свою пользу повлиять на суд в деле о возмещении 87-миллиардного ущерба. В конце января суд оставил без удовлетворения иск «Тольяттиазота» о банкротстве связанного с ним ООО «Томет», на который было обращено это взыскание. На этом примере, а также на примере последних судебных процессов вокруг ПАО «Тольяттиазот» хорошо видно, какой серьезный прогресс сделала российская правоохранительная и судебная система за последние годы в деле противодействия коррупции.

Один из крупнейших заводов Самарской области – «Тольяттиазот» – в эпоху приватизации прибрали к рукам его бывший «красный директор» Владимир Махлай вместе с родственниками. В дальнейшем их контроль над ТоАЗом обернулся хищением средств, выводом активов завода и неуплатой налогов в гигантских масштабах. Попытки привлечь Махлаев к ответственности начались более 15 лет назад. Но поначалу все они оканчивались ничем. Видимо, потому, что в суды, да и в другие органы государственной власти, олигархи ходили как в некий юридический «супермаркет». Почти неограниченные финансовые ресурсы и наработанный коррупционный ресурс могли легко позволять Махлаям «гасить» интерес правоохранительных органов к своей преступной деятельности и даже закрывать возбужденные административные и уголовные дела против себя и членов своей группировки.

Так, например, в 2007 г. тольяттинский суд решил, что налоговые обвинения по 2005 г. были выдвинуты незаконно, а в 2008 г. областной арбитражный суд признал недействительными требования налоговиков и по 2002–2004 гг. Когда ФНС доначислила ТоАЗу 320 млн руб. за 2009 г., судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила это решение, возможно, не без дополнительной «мотивации» со стороны Махлаев. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТоАЗа Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М.В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но эта отсрочка позволила Королеву скрыться за границей.

Важную роль в коррумпировании судов Махлаями играл арестованный в 2019 году и обвиняемый по нескольким уголовным делам экс-председатель Тольяттихимбанка Александр Попов. В принадлежащем Махлаям на 100% банке Попов занимался выводом денег в махлаевское офшоры, а также отмыванием и обналичиванием похищенных с ТоАЗа денег, которые шли на взятки (в том числе, судьям).

Фото: скриншот с YouTube

Источник: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210208-korrupcionnye-mehanizmy-vladel
© Sobesednik.ru

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Комментарии

Экономика региона
10 февраля 2021  15:17
суд оставил без удовлетворения иск «Тольяттиазота» о банкротстве связанного с ним ООО «Томет»
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В Самаре почтили память погибших сотрудников УВД
Страшный пожар в Главном управлении внутренних дел по Самарской области произошёл 10 февраля 1999 года. Социум
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По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ.
9 февраля 2021  20:45 
Школы, дороги и поддержка малого бизнеса: Дмитрий Азаров провел Совет по реализации национальных проектов
По поручению Дмитрия Азарова в регионе ведется постоянный мониторинг исполнения приоритетов, контроль за качеством и сроками проведения работ. Политика региона
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Акценты
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
10 февраля 2021  12:49 
Оформить недвижимость в другом регионе самарцы теперь могут через МФЦ
Такой способ подачи документов, когда заявитель находится в одном регионе России, а недвижимость, право на которую он оформляет - в другом субъекте РФ, называется... Социум
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Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
10 февраля 2021  12:39 
Кибермошенничество: как не стать жертвой обманщиков
Сейчас в Интернете существует немало интернет-площадок, на которых можно легко купить или продать любой товар. Криминал
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В Самарском регионе стартовала масштабная акция Алиментщик»
10 февраля 2021  11:00 
В Самарском регионе стартовала масштабная акция «Алиментщик»
Судебные приставы Самарской области объявили охоту на неплательщиков алиментов. Цель мероприятия: дойти до каждого алиментщика.  Социум
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Прямая речь/Интервью
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
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Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Новости Тольятти
10 февраля 2021  14:25
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии.
Тольятти принимает личный чемпионат мира по мотогонкам на льду
Участие в нем примут спортсмены из Австрии, Германии, Италии, Казахстана, Нидерландов, России, Чехии и Финляндии. Новости Тольятти
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9 февраля 2021  16:56
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей.
Инвестиции резидентов ОЭЗ «Тольятти» выросли на 87%
Общий объем финансирования компаний с момента создания ОЭЗ составил почти 16 млрд рублей. Новости Тольятти
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4 февраля 2021  13:10
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Уровень регистрируемой безработицы в Тольятти составил 3,15%
Напряженность на рынке труда составила  1,6 человек на 1 свободное рабочее место. Новости Тольятти
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