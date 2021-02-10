Суд не поддался на провокации

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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре не поддался на провокации мажоритарных владельцев ПАО «Тольяттиазот», пытавшихся в свою пользу повлиять на суд в деле о возмещении 87-миллиардного ущерба. В конце января суд оставил без удовлетворения иск «Тольяттиазота» о банкротстве связанного с ним ООО «Томет», на который было обращено это взыскание. На этом примере, а также на примере последних судебных процессов вокруг ПАО «Тольяттиазот» хорошо видно, какой серьезный прогресс сделала российская правоохранительная и судебная система за последние годы в деле противодействия коррупции.

Один из крупнейших заводов Самарской области – «Тольяттиазот» – в эпоху приватизации прибрали к рукам его бывший «красный директор» Владимир Махлай вместе с родственниками. В дальнейшем их контроль над ТоАЗом обернулся хищением средств, выводом активов завода и неуплатой налогов в гигантских масштабах. Попытки привлечь Махлаев к ответственности начались более 15 лет назад. Но поначалу все они оканчивались ничем. Видимо, потому, что в суды, да и в другие органы государственной власти, олигархи ходили как в некий юридический «супермаркет». Почти неограниченные финансовые ресурсы и наработанный коррупционный ресурс могли легко позволять Махлаям «гасить» интерес правоохранительных органов к своей преступной деятельности и даже закрывать возбужденные административные и уголовные дела против себя и членов своей группировки.

Так, например, в 2007 г. тольяттинский суд решил, что налоговые обвинения по 2005 г. были выдвинуты незаконно, а в 2008 г. областной арбитражный суд признал недействительными требования налоговиков и по 2002–2004 гг. Когда ФНС доначислила ТоАЗу 320 млн руб. за 2009 г., судья Федерального арбитражного суда Московского округа В.А. Черпухина отменила это решение, возможно, не без дополнительной «мотивации» со стороны Махлаев. А когда следователи пытались добиться удовлетворения ходатайства об аресте гендиректора ТоАЗа Королева, Нижегородский областной суд в лице судьи М.В. Юрина без достаточных оснований отказал им в этом. Странное решение вызвало недоумение у коллег Юрина и впоследствии было отменено, но эта отсрочка позволила Королеву скрыться за границей.

Важную роль в коррумпировании судов Махлаями играл арестованный в 2019 году и обвиняемый по нескольким уголовным делам экс-председатель Тольяттихимбанка Александр Попов. В принадлежащем Махлаям на 100% банке Попов занимался выводом денег в махлаевское офшоры, а также отмыванием и обналичиванием похищенных с ТоАЗа денег, которые шли на взятки (в том числе, судьям).

Фото: скриншот с YouTube



Источник: https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210208-korrupcionnye-mehanizmy-vladel

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