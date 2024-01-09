Субсидии для российских фермеров увеличены

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Правительство РФ направит в этом году около 8 миллиардов рублей на субсидии для фермерских хозяйств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, подписано постановление о порядке их предоставления. В 2023 году из федерального бюджета на эти цели было потрачено меньше – 6,3 миллиарда рублей, что позволило вовлечь в малый агробизнес около 19,4 тысячи человек.

Каждый регион самостоятельно определит условия получения субсидии. "Доступнее станет агропромышленная техника, оборудование. Компенсация ее стоимости для них увеличили до 60%", – сказал Мишустин.

Государственная поддержка в размере 5,6 млрд рублей позволила привлечь в АПК за 2022 год около 18,3 тысячи предпринимателей. Поддержка проведена в рамках федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Кроме этого, получатели гранта "Агростартап" могут получить деньги теперь и на покупку саженцев ягодных культур.

Проект предусматривает субсидии для создания и развития фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, для закупки товаров у личных подсобных хозяйств и другие, пишет Смотрим.