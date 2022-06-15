Строительство обхода Тольятти с мостом через Волгу получит федеральную поддержку в размере 24 млрд рублей

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Такое решение в среду, 15 июня, принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое провёл заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Интересы Самарской области на совещании, которое прошло в Москве, отстаивал Губернатор Дмитрий Азаров.

Средства в размере 24 млрд. рублей будут представлены концессионеру компанией «Дом.РФ» в рамках механизма инфраструктурных облигаций по ставке существенно ниже рыночной - 4,5% годовых.

Принятое решение стало возможным благодаря системной работе Губернатора Дмитрия Азарова по отстаиванию интересов региона на федеральном уровне. Сегодня Губернатор на заседании комиссии обосновал необходимость принятия решения по такому механизму поддержки и предоставлению ресурсов, которые позволят завершить строительство объекта в установленные сроки. Готовность моста и трассы на данный момент составляет 53%.

«Это один из наших ключевых проектов, по которому добиваюсь дополнительных решений на федеральном уровне. Для меня важно, чтобы мост, который уже готов более чем наполовину, был достроен и служил людям десятки лет, - отметил Дмитрий Азаров. - Являясь частью международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», проект позволит нам выстраивать новые логистические цепочки с другими странами. Это открывает новые возможности для создания у нас новых производств и рабочих мест для жителей».

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