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Стоимость биткойна обновила исторический максимум

21 ноября 2024 09:21
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Стоимость биткойна обновила исторический максимум

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, поднявшись выше $97 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным на 07:56 мск, криптовалюта росла на 5,78%, до $97,476 тыс.

К 08:12 мск стоимость биткойна ускорила рост и находилась на уровне $97,480 тыс. (+5,93%).

Ранее эксперты сообщали ТАСС, что Bitcoin в ближайшие дни может легко взять отметку в $100 тыс. и продолжить дальнейший рост - вплоть до $300 тыс. в текущей фазе роста. При этом технические коррекции, которые при отсутствии серьезных негативных факторов будут выкуплены, не исключены. 

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